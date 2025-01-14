Kadına Şiddet Komisyonu, Kamu Denetçilerini Dinledi - Son Dakika
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Politika

Kadına Şiddet Komisyonu, Kamu Denetçilerini Dinledi

Kadına Şiddet Araştırma Komisyonu, Kamu Denetçiliği Kurumu yetkililerinden bilgi aldı.

14.01.2025 23:20
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Kadına Şiddet Araştırma Komisyonu, Kamu Denetçiliği Kurumu yetkililerini dinledi

ANKARA - Kadına Şiddet Araştırma Komisyonu, Kamu Denetçiliği Kurumu yetkililerini dinledi.

Kadına Şiddet Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu başkanlığında toplandı. Kamu Başdenetçisi Akarca milletvekillerine sunum yaptı. Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, kadına şiddet konularının insan hakkı olarak değerlendirildiğini belirterek, "Toplumda kadınlar erkekler arasındaki sosyal, politik ve ekonomik dengesiz gücün dağılımı diğer bir ifadeyle kadın ayrımcılık yapılması kadına yönelik şiddeti doğurmakta ve şiddet önlenmedikçe ayrımcılık şiddet sarmalı karmaşık bir yapıya bürünmektedir" ifadelerini kullandı.

Akarca, "İnternet sitemizde kadın haklarına ilişkin bilgiler içeren ve kurumun karar örnekleri bulunan Kamu Denetçiliği Kurumu kadın bulunmaktadır. Kadın ve çocuk haklarından sorumlu kamu denetçisi ve uzman ekibimiz 3 Kasım 2022 tarihinde Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu kampüsünde incelemelerde bulunmuştur. Kadın ve çocuk haklarından sorumlu kamu denetçisi ve uzman ekibimiz Kadın Kapalı İnfaz Kurumu'nu gerçekleştirilen ziyaret etmişlerdir. Bu ziyaret sırasında koğuşlarda bulunan kadın ve çocukların talep ve şikayetleri refakatçi olmadan dinlenmiştir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kadına Şiddet Komisyonu, Kamu Denetçilerini Dinledi - Son Dakika

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