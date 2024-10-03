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Politika

Kadına Şiddete Son Çağrısı

DEM Partili Beştaş, şüpheli kadın ölümlerinin cinayet soruşturmasıyla ele alınması gerektiğini vurguladı.

03.10.2024 13:17
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DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, "Şüpheli kadın ölümlerinin tamamının cinayet soruşturmasına tabi tutulması gerekiyor." dedi.

Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kadına yönelik şiddet, cinayet, istismar ve ayrımcılığın her yerde devam ettiğini belirtti. Her gün kadına yönelik şiddet ve ölüm haberleri duyduklarını kaydeden Beştaş, "Şüpheli kadın ölümlerinin tamamının mutlak surette cinayet soruşturmasına tabi tutulması gerekiyor. Nedense hep kadınlar şüpheli şekilde ölüyor. Erkeklerin şüpheli şekilde öldüğü vakaların ne kadar az olduğunu hepimiz yaşamımızdan biliyoruz. 'İntihar' denilerek cinayetlerin üzeri örtülüyor." ifadesini kullandı.

Meral Danış Beştaş, Erzurum'da hayatını kaybeden Dilan Yıldırım'ın ölümünün "intihar" olarak kayıtlara geçtiğini hatırlatarak, eşinin ifadesinde tutarsızlıklar olduğunu söyledi. Yıldırım'ın ölümüne ilişkin soruşturmanın peşini bırakmayacaklarını vurgulayan Beştaş, "Şüpheli kadın ölümleri soruşturulmadığı için kadın ölümleri devam ediyor." diye konuştu.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan ise partisinin Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar ve İzmir Milletvekili İbrahim Akın ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 8 yıldır cezaevinde bulunan Abdulkadir Kuday'ın sağlık sorunları nedeniyle dün vefat ettiğini aktardı. Kuday'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini dile getiren Aslan, "Hasta mahpuslar başta olmak üzere tüm siyasi mahpusların özgürlüğü için DEM Parti olarak mücadele etmeyi sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da düzenlediği basın toplantısında, Abdulkadir Kuday'ın sağlık durumunu 5-6 yıldır takip ettiğini belirterek, Ceza İnfaz Yasası'nda değişiklik yapılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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