Üye Girişi
Kadınlara seçme ve seçilme hakkının yıldönümü muhtarlarla kutlandı - Son Dakika

Kadınlara seçme ve seçilme hakkının yıldönümü muhtarlarla kutlandı

05.12.2021 15:38
Kadınlara seçme ve seçilme hakkının yıldönümü muhtarlarla kutlandı

AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Yönetimi, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 87. Yıldönümünü demokrasilerin yereldeki sac ayakları konumundaki Bursa'nın farklı mahallelerinde görev yapan kadın muhtarlar ve belediye meclis üyeleri ile birlikte kutladı.

AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Yönetimi, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 87. Yıldönümünü demokrasilerin yereldeki sac ayakları konumundaki Bursa'nın farklı mahallelerinde görev yapan kadın muhtarlar ve belediye meclis üyeleri ile birlikte kutladı.

Merinos AKKM Teras Salon'da gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Kadın Kolları yöneticileri, kadın belediye meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı. Tarihimizde kadınların erkeklerle omuz omuza birçok alandaki mücadelesinin sayısız örneğinin bulunduğunu ifade eden Gözgeç, "Özellikle Kurtuluş Savaşı'nda cephe gerisinde olduğu kadar cephede de kahraman kadınlar, mücadeleleriyle tarihteki unutulmaz yerlerini almıştır. Bizim medeniyetimizde, vatan savunmasından milli iradeye sahip çıkılmasına hayatın her alanında kadının izi var. Bugün de kadınların, siyasetin her kademesinde var olmaları, sosyal, ekonomik, siyasal tüm alanlarda etkin rol almaları o toplumun ilerlemesinin vazgeçilmez bir gereğidir. 2002'de TBMM de kadın milletvekili temsil oranı yüzde 4,4 iken bugün yüzde 17 ye yükselmiştir. Yeterli olmasa da önemli bir mesafe kaydedilmiştir. Kadınların Mecliste temsili, toplumdaki sorunlara ve ihtiyaçlara kadın bakış açısıyla yaklaşılmasını ve farklı çözümler üretilmesini de sağlayacaktır" dedi.

AK Parti'nin kuruluşundan bu yana kadınların siyasette,karar alma mekanizmalarında aktif rol alabilmeleri için reform niteliğinde adımlar attığını anlatan Gözgeç, "Anayasa'nın 10'uncu maddesinde pozitif ayrımcılık ilkesi getirilmiş, Medeni Kanun İş Kanunu ve Ceza Kanunu'nda kadınlar lehine düzenlemeler yapılmıştır. Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonumuz karar alma mekanizmalarında nitelik ve nicelik olarak kadınların var olması hedefiyle projeler yürütmekte, komisyon çalışmaları yapmaktadır. Yine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca kadınların ekonomik ve sosyal yaşama katılımlarının güçlendirilmesi için eylem planları hazırlanmaktadır. AK Parti kadın kollarımız, kadın siyasetçilerin yetişmesinde adeta bir siyaset okulu vazifesi görmüştür. 5 milyonu aşan üyesiyle dünyanın en büyük sivil toplum örgütlerinden olan kadın kollarımız ülkemizde kadınların güçlü sesi olmaktadır. Aslında kadınlar, ne kadar güçlü olduklarını 15 Temmuz gecesi tankların karşısında cesur duruşlarıyla tüm dünyaya göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Tüm kadınların seçme ve seçilme hakkını AK Parti Hükümetleri dönemlerinde kazandığının altını çizen Gözgeç, "Köklü bir medeniyete sahip olan bizlerin, kadın-erkek hep birlikte geleceğimizi inşa edeceğimize inanıyorum. Kadınlar, sanattan spora, eğitimden ekonomiye her geçen gün yeni Başarı Hikayeleri yazıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle son vermek istiyorum: "Kadının yer almadığı siyaset, kadınları dışlayan bir yönetim anlayışı sadece kadınlar için değil, bütün toplum için büyük bir eksikliktir. Kadınların omuz vermediği, sahip çıkmadığı bir demokrasinin başarıya ulaşması mümkün değildir" dedi.

AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Emel Gözükara Durmaz, Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının birçok ülkeden önce tanınarak, hayata geçirildiğini vurguladı. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının 1934 yılında verildiğini ancak bu hakların bütün kadınlarımız tarafından kullanılmasının yolunun 1 Ekim 2013 tarihinde AK Parti hükümetlerince açıldığını hatırlatan Durmaz, "2013 yılı Ekim ayında demokratikleşme paketi kapsamında kamuda başörtüsü serbest bırakılmıştır. Yapılan düzenlemeyle kadını toplumdan ve kamu kurumlarından tecrit eden yasakçı zihniyet tarihin karanlık sayfalarına gömülmüştür. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde, AK Parti listelerinde büyükşehir, ilçe belediye ve il genel meclis üyelikleri için 2016 kadın aday meclis üyesi, asil aday listelerinde yer almış, Bunlardan bin 4'ü meclis üyesi olmaya hak kazanmış, bin 88'i kadın da muhtar seçilmiştir. Şu anda 7 ilçe ve 1 büyükşehir olmak üzere toplam 10 kadın belediye başkanımız görev yapmaktadır" dedi.

AK Parti Teşkilatları olarak toplumun yarısını oluşturan kadınlar olmadan siyasetin eksik kalacağına, ülkenin, milletin, insanlığın sorunlarının çözümünün mümkün olamayacağına yürekten inandıklarını belirten Durmaz, "Daha da önemlisi, kadınların sorunları çözülmeden ülkenin sorunlarının çözülemeyeceğini biliyoruz. Bizler AK Partide, 'Kadınlar için siyaset' değil, 'Kadınlarla birlikte siyaset' yapmak üzere yola çıktık ve kadınların hakları olan konuları sağlamanın çabası içinde bulunduk. Hükümetlerimiz döneminde ülkemizdeki eğitimden çalışma hayatına, şiddetin önlenmesinden siyasi temsile kadar tüm sorunların çözümü konusunda tarihi reformlar gerçekleştirdik. Bu sebeple, kadınlara pozitif ayrımcılık uygulanması konusu 2010 yılında yapılan değişiklikle Anayasa'mıza girmiştir. Demokrasinin geliştirilmesi, özgürlük alanlarının geliştirilmesi, insan haklarının korunması konusunda attığımız adımlardan en çok kadınlarımız istifade etmiştir. Daha da önemlisi, ülkemizde kadınların siyasette bu derece etkin olmasını sağlayan parti de, AK Parti'dir. Kadınlarımız da bizim onlara olan güvenimizin hakkını vererek, emekleriyle, birikimleriyle, şefkatleriyle, üretkenlikleriyle Türkiye'nin elde ettiği başarılara çok büyük katkı sağladılar" şeklinde konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise Bursa'da ve Türkiye genelinde kadınların hayatın her alanındaki başarılı çalışmalarını gururla takip ettiklerinin belirtti. Başkan Aktaş, AK Parti hükümetleri dönemlerinde kadınlara sağlanan kazanımların meyvelerinin kadınların özverileri ile her alanda fazlasıyla alındığının altını çizerek, Türkiye'nin ve Bursa'nın güçlü geleceğinin hep birlikte ilmek ilmek örüleceğine olan inancını dile getirdi. - BURSA

Kadınlara seçme ve seçilme hakkının yıldönümü muhtarlarla kutlandı
Kadınlara seçme ve seçilme hakkının yıldönümü muhtarlarla kutlandı
Kadınlara seçme ve seçilme hakkının yıldönümü muhtarlarla kutlandı
Kadınlara seçme ve seçilme hakkının yıldönümü muhtarlarla kutlandı

AK Parti, Türkiye, Bursa, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kadınlara seçme ve seçilme hakkının yıldönümü muhtarlarla kutlandı - Son Dakika


Son Dakika

9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti 15:57 9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti
Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı 15:16 Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı 14:14 Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı Hasret sona erdi: 25 yıllık aranın ardından Libya'dan gelen ilk yolcu gemisi İzmir'e ulaştı 13:53 Hasret sona erdi: 25 yıllık aranın ardından Libya'dan gelen ilk yolcu gemisi İzmir'e ulaştı Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel 12:31 Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel Lise öğrencisinin 10:52 Lise öğrencisinin "Vergi indirimi" teklifi oy birliğiyle kabul edildi Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı 09:04 Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor 08:59 Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor

Son Dakika Haberleri
16:41 Serdar Ortaç "Borçları silindi" iddialarına tepki gösterdi
16:27 Son Dakika! Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi paylaştı
16:15 Kocayak efsanesinin bugüne kadar çekilmiş en net görüntüsü ortaya çıktı
16:14 Hastalığı nedeniyle hiç salıncağa binemeyen küçük kızın hayaline Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı kavuşturdu
16:12 Dünya devi Schindler, Türk asansör firması Omsan'ı satın alıyor
16:08 Aracın ön kısmını polis tam 60 metre ileride buldu
15:58 Dünyada konut fiyatlarının en çok yükseldiği şehirler arasında Türkiye'den üç il
15:56 9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti
15:32 2485'ten geldiğini iddia eden adamın anlattıkları ürküttü: 25 Aralık 2021'de hayatımız kökten değişecek
15:14 Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür
Serdar Ortaç "Borçları silindi" iddialarına tepki gösterdi Serdar Ortaç "Borçları silindi" iddialarına tepki gösterdi         
16:42
Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım         
15:18
Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür         
15:14
Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı         
14:12
Hafif ticari araç, tıra arkadan çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti Hafif ticari araç, tıra arkadan çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti         
12:47
Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı         
12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine saldırı hazırlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine saldırı hazırlığı         
10:36
Kurmaylarına Erdoğan'dan, "Asgari ücretteki artış ne olmalı?" sorusu geldi Kurmaylarına Erdoğan'dan, "Asgari ücretteki artış ne olmalı?" sorusu geldi         
09:02
Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi         
18:19
Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor!         
15:37
AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi         
15:16
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil         
14:53
Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek! Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek!         
13:17
Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi         
12:32
Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi!         
12:18
Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu         
12:13
Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2021 16:52:24. #1.12#
SON DAKİKA: Kadınlara seçme ve seçilme hakkının yıldönümü muhtarlarla kutlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement