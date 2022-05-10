Kadınlara ve sağlıkçılara şiddetin önlenmesi teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda - Son Dakika
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Kadınlara ve sağlıkçılara şiddetin önlenmesi teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda

10.05.2022 20:17
Kadınlara ve sağlıkçılara şiddetin önlenmesi teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda

TBMM Genel Kurulu'nda, kadınlara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemeyi amaçlayan, 'Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başladı.

TBMM Genel Kurulu'nda, kadınlara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemeyi amaçlayan, 'Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başladı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, elektirik fatura fiyatlarına ilişkin eleştiri yaptı. MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, Dominik Cumhuriyeti'nden Haiti'ye giderken silahlı gruplarca kaçırılan içerisinde 8 Türk vatandaşının bulunduğu otobüstekilerin kurtarılmasına yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Bülbül, Dışişleri Bakanlığı'nca kriz masası kurulduğu ve vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini paylaştı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, fiyat artışları üzerine yaptığı konuşmasında, hükümetin tarım, ekonomi ve para politikalarını eleştirdi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamalar hakkında konuştu. Akbaşoğlu, konut edindirme noktasında vatandaşların 30 milyar TL destekleneceğini söyledi. Konuşmaların ardından, TBMM Genel Kurulu'nda, kadınlara ve  sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla hazırlanan, 'Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.


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Süreyya Sadi Bilgiç, İYİ Parti, Türk, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Kadınlara ve sağlıkçılara şiddetin önlenmesi teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda - Son Dakika


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