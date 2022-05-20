Kadınların giyim tarzıyla ilgili bir skandal ifade de başhekim yardımcısından: Cariyeler örtünmezmiş, cariye mi bunlar? - Son Dakika
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Kadınların giyim tarzıyla ilgili bir skandal ifade de başhekim yardımcısından: Cariyeler örtünmezmiş, cariye mi bunlar?

20.05.2022 12:03

AK Partili Ahmet Çakar'ın ardından kadınların giyimine yönelik bir skandal ifade de Konya Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı Hasan Uysal'dan geldi. Sosyal medya üzerinden kadınların tercih etmiş olduğu kıyafet tarzlarına "Bu teşhir, 'beden görseli satma' değil mi? Beden satmaya giden yol, fa..şelik yolu değil mi? Cariyeler örtünmezmiş. Cariye mi bunlar?" dedi. Hasan Uysal daha sonra gelen tepkiler üzerine paylaşımını sildi.

Konya Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı Hasan Uysal Twitter üzerinden kadınların giydiği kıyafetlere ağır sözlerde bulundu.

"CARİYELER ÖRTÜLMEZMİŞ, CARİYE Mİ BUNLAR"

Hasan Uysal, yaptığı paylaşımda kadınlara yönelik çirkin ithamlarda bulundu. Toplumun en zayıf yanı ve güçlü yanının kadınlar olduğunu aktaran Uysal "Toplumun en zayıf yanı da en kuvvetli yanı da kadın. Konya'da bile göbeği, göğüslerinin yarısı, omuzları, bacak uyluğunun %80'i açık tipler türedi. Bu teşhir, 'beden görseli satma' değil mi? Beden satmaya giden yol, fa..şelik yolu değil mi? Cariyeler örtünmezmiş. Cariye mi bunlar" ifadelerini kullandı.

Başhekimin kadınlar hakkındaki skandal sözlerine ilk yanıt CHP'li vekilden geldi: Başhekim yardımcısı olmasaydı bu meczupu muhatap almazdık

CHP'Lİ VEKİLDEN JET HIZINDA YANIT GELDİ

Hasan Uysal'ın skandal sözlerine ilk yanıt CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'den geldi. Emir açıklamalar hakkında "Konya Numune Hastanesi başhekim yardımcısı olmasaydı bu meczupu muhatap almazdık. En kötü olan böyle kişilerin en ilkel fikirleri sayesinde konumlarını pekiştireceklerini biliyor olmaları" dedi. Uysal ise gelen tepkiler üzerine attığı tweeti sildi.

Başhekimin kadınlar hakkındaki skandal sözlerine ilk yanıt CHP'li vekilden geldi: Başhekim yardımcısı olmasaydı bu meczupu muhatap almazdık

YENİ BİR PAYLAŞIM DAHA YAPTI

Paylaşımına gelen tepkilere yanıt veren Uysal, gelen yorumların seviyesiz olduğunu belirterek "Çok seviyesiz yorumlar gelmiş o yüzden yorumları kapattım. Her açık f..... demedim. Teşhirci psikolojiye ve bunun varabileceği sonuca işaret ettim. Biraz sağlıklı düşünülse, daha insani değerlendirmeler çıkardı ortaya. Yazık, delikanlı erkeklerin ruhsal savrulmalarını düşünen yok" şeklinde açıklamada bulundu.

Başhekim yardımcısından kadınlar hakkında skandal sözler: Cariyeler örtünmezmiş, Cariye mi bunlar!
Kadınların giyim tarzıyla ilgili bir skandal ifade de başhekim yardımcısından: Cariyeler örtünmezmiş, cariye mi bunlar?
Kadınların giyim tarzıyla ilgili bir skandal ifade de başhekim yardımcısından: Cariyeler örtünmezmiş, cariye mi bunlar?
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