Kahramanmaraş'ta Deprem Sonrası Bayramlaşma Programı - Son Dakika
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Politika

Kahramanmaraş'ta Deprem Sonrası Bayramlaşma Programı

Kahramanmaraş\'ta Deprem Sonrası Bayramlaşma Programı

Kahramanmaraş'ta, Ramazan Bayramı dolayısıyla kent protokolünün katılımıyla bayramlaşma programı yapıldı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve beraberindekiler, vatandaşlarla bayramlaşarak sohbet etti. Programda deprem felaketinin üstesinden gelinmesi ve Gazze, Filistin ve Doğu Türkistan'daki zulümlerin sona ermesi için dua edildi.

10.04.2024 15:00
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"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Ramazan Bayramı dolayısıyla kent protokolünün katılımıyla bayramlaşma programı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve beraberindekiler, Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen programda vatandaşlarla bayramlaşarak sohbet etti.

Polat, buradaki konuşmasında, bayramların birlik, beraberlik ve sılayırahmin yoğunlaştığı özel günler olduğunu söyledi.

Allah'ın Müslümanlara ikram ettiği özel bu özel günlerde öncelikle Gazze, Filistin ve Doğu Türkistan'daki Müslümanlara yaşatılan zulümlerinin sona ermesi için dua ettiklerini aktaran Polat, "Kahramanmaraş'ımız bir deprem yaşadı. Asrın felaketini hatta asırların felaketini yaşadı. Bunun üstesinden gelmesini de bilecektir inşallah. Allah yöneticilerimize, yeni seçilen sayın başkanımıza yardımcı olsun. Bizler de bakanlığımız ve buradaki birimleri olarak her türlü katkı ve desteği vermeye hazırız." dedi.

Vali Mükerrem Ünlüer de 6 Şubat depremlerinin ardından buruk da olsa bir bayramı daha idrak ettiklerini belirtti.

Ramazan süresince sık sık vatandaşlarla bir araya geldiklerini hatırlatan Ünlüer, "Vatandaşlarımızla bayramlaşıyoruz. Asrın felaketini yaşamışız, onun daha birinci yılındayız. Hem Gazze'de olan olaylar, katliamlar, bizim bayram sevincimizi hüzne boğuyor. Buna rağmen bir yıl sonra burada önemli işlerin yapıldığını görüyoruz. Allah'a çok şükür vatandaşlarımızla beraber mahşeri bir kalabalıkla beraber bayramlaştık." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de bir bayramı daha birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları içinde karşıladıklarını söyledi.

Bayramı geçen sene çok daha zor şartlarda geçirdiklerini hatırlatan Görgel, şunları kaydetti:

"Allah'a şükürler olsun her geçen gün devlet-millet kaynaşmasıyla şehrimizi daha yaşanılabilir, daha güzel bir hale getirmek için uğraşıyoruz. Tabi ki bayramlarımız artık bundan sonra buruk. Çünkü 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz vatandaşlarımız, canlarımız hep aklımızda ve kalbimizde. Onları anarak bayramları yaşıyoruz. Rabbim rahmetiyle muamele etsin, mekanları cennet olsun deprem şehitlerimizin."

Programa, Kahramanmaraş milletvekilleri AK Partili Ömer Oruç Bilal Debgici, Mehmet Şahin, Tuba Köksal, MHP'li Zuhal Karakoç Dora, DEVA Partili İrfan Karatutlu ile Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Kahramanmaraş'ta Deprem Sonrası Bayramlaşma Programı - Son Dakika

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