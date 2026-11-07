Kahta Belediye Başkanı Hallaç Ankara\'da Gazze\'deki saldırıların sona ermesini istedi

Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Ankara'da düzenlenen uluslararası toplantıda Gazze'de yaşanan insani ve çevresel yıkıma dikkat çekerek saldırıların derhal sona ermesi ve insani yardımların bölgeye engelsiz ulaştırılması çağrısında bulundu.

Türkiye Belediyeler Birliğinin ev sahipliğinde 6 Kasım'da gerçekleştirilen Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi 35. Türkiye Çalışma Grubu Toplantısı'nda konuşan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç; Gazze'de su, gıda, ilaç ve barınmaya erişimde yaşanan ağır kısıtlamaların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Uluslararası topluma kararlılıkla hareket etme çağrısında bulunan Hallaç, "Hiçbir çocuk açlık ve susuzlukla sınanmamalıdır. Ateşkese rağmen süren saldırılar derhal sona ermeli, insani yardımlar güvenli ve engelsiz şekilde bölgeye ulaştırılmalıdır. Yaşanan ihlaller bağımsız mekanizmalarca soruşturulmalı ve sorumlular hesap vermelidir. Savaşların çevresel zararları, gelecek nesillerin yaşam hakkını gasp ediyor. İsrail'in yol açtığı tahribatın uluslararası hukuk çerçevesinde tazmin edilmesi gerekiyor. Gazze'de tahrip edilen su ve kanalizasyon altyapısının yeniden inşası için uluslararası destek ile belediyeler arası teknik iş birliği öneriyorum. Savaşların iklim üzerindeki tahribatının da iklim müzakerelerinde ele alınması lazım. Savaşın kararını bugünün güçlüleri verip bedelini yarının çocukları ödeyemez" ifadelerini kullandı.