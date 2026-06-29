Başkan Hallaç: "Şimdi hasat zamanı"

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, hasat sezonunun başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak çiftçilerin heyecanına ortak oldu.

Başkan Hallaç, toprağa emek veren üreticilerin ülke ekonomisinin ve gıda güvenliğinin temel taşı olduğunu belirten Başkan Hallaç, "Hasat sezonunun başlamasıyla birlikte toprağa emek veren çiftçilerimizin heyecanını ve mutluluğunu paylaşıyoruz. Başta Kahtalı çiftçilerimiz olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında alın teriyle üretim yapan tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli ve kazançlı bir hasat dönemi diliyorum. Rabbim emeklerinizi boşa çıkarmasın, ürünlerinizi bereketli kılsın. Tarlalarımızın bereketi sofralarımızın bolluğu olsun" ifadelerini kullandı.

Hasat döneminin aynı zamanda büyük bir sorumluluk dönemi olduğuna dikkat çeken Başkan Hallaç, özellikle anız yangınlarına karşı vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.

"Bir kıvılcım, aylarca verilen emeği yok edebilir" diyen Hallaç, şu uyarılarda bulundu:

"Hasat döneminde anız yakılması; tarım arazilerine, doğaya, canlı yaşamına ve milli ekonomimize büyük zarar vermektedir. Anız yangınları sadece ekili alanları değil, ormanlarımızı, yerleşim yerlerini ve geleceğimizi de tehdit etmektedir. Vatandaşlarımızın hasat sırasında ve sonrasında ateş yakmaktan kaçınmalarını, sigara izmaritlerini rastgele çevreye atmamalarını ve muhtemel yangın risklerine karşı dikkatli olmalarını önemle rica ediyorum. Herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda Kahta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerimiz 7 gün 24 saat görev başında olup, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için hazır bulunmaktadır." - ADIYAMAN