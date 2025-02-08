Kahta Belediye Meclisi Deprem Yıldönümünde Önemli Toplantı Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

Kahta Belediye Meclisi Deprem Yıldönümünde Önemli Toplantı Gerçekleştirdi

Kahta Belediye Meclisi Deprem Yıldönümünde Önemli Toplantı Gerçekleştirdi

Adıyaman'ın Kahta ilçesi, 6 Şubat 2023'te yaşanan büyük depremin yıl dönümünde olağan meclis toplantısını yaptı. Toplantıda deprem sonrası alınacak önlemler, yapı güvenliği ve Trump'ın Gazze kuşatma planı gibi konular masaya yatırıldı. Belediye Başkanı Hallaç, güvenli bir kent için gerekli çalışmalara hız vereceklerini vurguladı.

08.02.2025 12:42  Güncelleme: 12:44
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Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Meclisi 6 Şubat 2023'te yaşanan büyük depremin yıl dönümü dolayısıyla Şubat ayı olağan meclis toplantısını yoğun gündemle gerçekleştirdi.

Kahta Belediye Meclisi'nin Şubat ayı olağan meclis toplantısında 6 Şubat Depremi'nin 2. yıldönümü ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi kuşatma planı ve Filistin halkına yönelik zulme karşı Kahta Belediyesi'nin tavrı, yapı güvenliği ve kaçak yapılaşmaya karşı alınacak önlemler konuşuldu.

Deprem felaketinden çıkarılması gereken en önemli dersin, şehri depreme dayanıklı yapılarla inşa etmenin hayati bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, halkın can güvenliğini sağlamak için daha fazla sorumluluk almaya kararlı olduklarını söyledi.

Kahta'da Yapı Stoku Analizi ve Deprem Stratejisi çalışmalarının başladığını ifade eden Başkan Hallaç, Kahta'daki mevcut yapı stokunu bilimsel ve teknik veriler ışığında analiz ederek, Kahta'nın deprem direncini artırmak amacıyla 'Depreme Dayanıklı Kent Strateji Belgesi' hazırlayacaklarını, bu belgenin, bilim insanları, mühendisler ve şehir plancılarının katkılarıyla oluşturulacağını ve belediye meclisinin onayına sunacaklarını, sürecin sadece mevcut risklerin belirlenmesi değil, aynı zamanda Kahta'nın gelecekte daha güvenli ve sürdürülebilir bir şehir haline gelmesi için bir yol haritası oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Trump'ın Gazze'yi kuşatma planının açık bir saldırı olduğunu belirten Başkan Hallaç, bu planın insanlık vicdanına, uluslararası hukuka ve temel haklara açıkça bir saldırı olduğunu ifade etti.

Tüm insanlığı çağrıda bulunan Başkan Hallaç, "Kahta Belediye Meclisi olarak "Filistin halkının mücadelesinin yanında duruyoruz. Trump'ın Gazze'yi kuşatma planı, sadece Filistin halkına değil, tüm insanlığa bir tehdit oluşturuyor. Amerika'nın bu politikalarını lanetliyor ve uluslararası toplumu bu zulme karşı durmaya çağırıyoruz " dedi.

Hallaç, kapanış konuşmasında ise, "Kahta halkının güvenli bir şehirde yaşaması için gereken tüm önlemleri alacağız. Kaçak yapılaşmayı engellemek ve şehir planlamasını mühendislik kurallarına uygun hale getirmek için çalışacağız. Halkımızı da bu sürece destek vermeye davet ediyorum. Güvenli bir gelecek ancak hep birlikte inşa edilebilir" ifadelerine yer verdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kahta Belediye Meclisi Deprem Yıldönümünde Önemli Toplantı Gerçekleştirdi - Son Dakika

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