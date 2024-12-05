Kahta Belediyesi Araç Filosunu Genişletiyor

Politika

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek için araç filosunu genişletmeye devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü bünyesine kazandırılan yeni araçlarla, ilçenin ihtiyaçlarına daha etkin bir şekilde cevap verilmesi hedefleniyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kahta Belediyesi'ne 3 araç hibe edildi. Bu kapsamda belediye araç filosuna, 1 adet süpürge aracı, 1 adet 13+1,5 m kapasiteli hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu, 1 adet 8 m kapasiteli hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu eklendi. Bu yeni araçlar, özellikle temizlik hizmetlerinde daha hızlı ve etkin bir çalışma sağlayarak Kahta'nın daha temiz ve yaşanabilir bir şehir olmasına katkı sunacak.

Kahta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Japonya Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programı kapsamında önemli bir kazanım daha elde etti. Onaylanan proje sayesinde ilçeye bir adet arama kurtarma aracı kazandırıldı. Bu araç, muhtemel afet ve acil durumlarda hızlı müdahale kabiliyeti ile Kahta'da can ve mal güvenliğini koruma çalışmalarına büyük katkı sağlayacak.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, yapılan bu araç kazandırma çalışmalarının ilçenin gelişimi adına büyük bir adım olduğunu belirtti. Başkan Hallaç, "Kahta için hizmet noktasında her türlü çalışmayı titizlikle sürdürüyoruz. Genişleyen araç filomuzla birlikte hizmet kalitemizi artırarak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Bu çalışmalarımızla Kahta'yı marka şehir vizyonuna taşımak için emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Bu bir başlangıçtır. Bismillah dedik ilk 4 araçtan başladıklarının altını çizen Başkan Hallaç, "Önümüzdeki süreçte çok daha fazla sayıda araçlar ile Kahta'mızın hizmetine sunacağız. Belediyenin en önemli hizmeti temizlik, altyapı ve fen işleri tamamı ile araçlarla hizmet etmektir. Bu yüzden bizim araç filomuzun yeni ve çok sayıda araca ihtiyacımız vardı. Belediye hizmetlerine başladığımız günden bu yana geçiş süreci oldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına müracaatlarımız neticesinde 4 aracı teslim aldık. Önümüzdeki süreçte ise kamyon, dozer ve kepçe gibi iş makinalarını kendi bütçemiz ile alacağız. Yaklaşık 50 - 60 milyonluk araç temin edeceğiz. Önümüzdeki ayda siparişleri vereceğiz" cümlelerine yer verdi. - ADIYAMAN