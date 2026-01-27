Kahta Belediyesi\'nin araç filosu güçleniyor

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunma hedefi doğrultusunda araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda belediyeye 1 adet yeni cenaze aracı ile 2 adet tam donanımlı traktör kazandırıldı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, hizmet kalitesini artırmaya yönelik yatırımların aralıksız sürdüğünü belirterek, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkili şekilde cevap verebilmek adına belediyemizin araç filosunu her geçen gün güçlendiriyoruz. Hizmete kazandırdığımız yeni cenaze aracı ve tam donanımlı traktörlerimizle sahadaki gücümüz artmış olup, ilçemizin dört bir yanında daha verimli ve kaliteli hizmet sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Hallaç, belediye olarak hizmet altyapısının güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini belirterek, ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda araç ve ekipman yatırımlarının süreceğini ifade etti. - ADIYAMAN