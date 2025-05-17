Kahta Belediyesi\'nden Eski Çarşı Kentsel Dönüşüm Toplantısı

Adıyaman Kahta ilçe Belediyesi Eski Çarşı Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme ve Tanıtım Toplantısı düzenledi.

Kahta Belediyesi, Eski Çarşı'da hayata geçirilecek Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında vatandaşlar, hak sahipleri ve çarşı esnafıyla bilgilendirme toplantısı düzenledi. Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya kamu kurum temsilcileri, teknik uzmanlar ve bölge halkı yoğun ilgi gösterdi.

Toplantıya Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, belediye başkan yardımcıları, ilçe başkanları, belediye meclis üyelerinin yanı sıra çok sayıda çarşı esnafı ve hak sahibi katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Eski Çarşı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin yalnızca fiziki bir yenileme değil, ilçenin geleceğine yönelik güçlü bir vizyonun ürünü olduğunu ifade etti. Hallaç, "Kahta dönüşüyor, Kahta gelişiyor, Kahta geleceğe hazırlanıyor. Bugün atacağımız adımlar, ilçemizin parlak geleceği için bir dönüm noktası olacak" dedi.

Eski Çarşı'daki mevcut yapıların ekonomik ve yapısal ömrünü tamamladığını belirten Başkan Hallaç, altyapının çöktüğünü ve birçok binanın ciddi risk taşıdığını vurguladı. Projenin, bu riskleri ortadan kaldırarak daha güvenli, estetik ve çağdaş bir yaşam alanı oluşturmayı hedeflediğini söyledi.

Projeyle ilgili kamuoyunda zaman zaman yanlış anlaşılmalar olduğuna dikkat çeken Başkan Hallaç, "Bu proje bir rant ya da imar kazancı değil; ilçemizin tarihi merkezini yeniden canlandırmak ve çarşı esnafımıza modern, güvenli bir ortam sunmak için başlatılmıştır," ifadelerini kullandı.

Ayrıca, projede ilave yapı yoğunluğu ya da kat artışının söz konusu olmadığının altını çizen Başkan Hallaç, "Dönüşümle birlikte yalnızca ticaretin değil, Kahta'nın kültürel mirası da ön plana çıkacak. Yenilenecek Eski Çarşı'nı turizm açısından da cazibe merkezi haline gelecek. Hem geleneksel dokusuyla hem çağdaş altyapısıyla ziyaretçileri çekecek bir merkez olacak" dedi.

Toplantı boyunca çarşı esnafı ve hak sahipleri, projeye ilişkin görüşlerini dile getirerek sürece aktif katılım sağladı. Hak sahipleri, proje kapsamında yapılacak dönüşümün hem can hem mal güvenliği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, dönüşümün bir an önce başlamasını istediklerini ifade etti. Projeye olan desteklerini net şekilde ortaya koyan hak sahipleri, sürecin şeffaf ilerlemesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Harita Yüksek Mühendisi Ahmet Vechi Yüksek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Erkezen, Şube Müdürü İbrahim Kara ve Proje Müellifi Yüksek Mimar Adnan Demirtaş, esnaf ve hak sahiplerinin sorularını yanıtlayarak detaylı bilgilendirmelerde bulundu.

Katılımcılar, proje süreciyle ilgili merak ettikleri konular hakkında bilgi alma fırsatı buldu. Esnaf ve hak sahipleri projeye duydukları memnuniyeti dile getirerek Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'ı alkışlarla destekledi.

Projeye destek veren tüm paydaşlara teşekkür eden Başkan Hallaç, özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın süreçte büyük katkı sunduğunu belirtti. Ayrıca, milletvekilleri İshak Şan, Resul Kurt, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan'a da desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Konuşmasının ardından Başkan Hallaç, toplantıya katılan tüm vatandaşlara, esnafa ve hak sahiplerine teşekkür ederek sürece gösterdikleri ilgi ve katkı için memnuniyetini dile getirdi.

Toplantı, katılımcıların proje hakkında bilgilendirilmesi ve karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi. - ADIYAMAN