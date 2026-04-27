Kahta Belediyespor alt yapıda zirvede

Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.04.2026 11:17  Güncelleme: 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahta Belediyespor U-15 takımı, Adıyaman U-15 Ligi'nde sergilediği üstün performansla önemli bir başarıya imza atarak il şampiyonu oldu.

Final karşılaşmada Adıyaman Uğurspor'u 4-0 gibi net bir skorla mağlup eden Kahta Belediyespor U-15 takımı, Adıyaman'ı bölge şampiyonasında temsil etme hakkı kazandı.

Sahaya koydukları mücadele, disiplin ve güçlü takım ruhuyla takdir toplayan genç futbolcular, kendilerinden önceki başarılı jenerasyonların izinden giderek Kahta Belediyespor'un altyapıdaki yükselişini sürdürdü.

Her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'ın öncülüğünde yürütülen çalışmalar, ilçemizde sporun gelişimine önemli katkılar sunmaya devam etmektedir.

Başkan Hallaç, elde edilen başarı sonrası yaptığı değerlendirmede; Kahta Belediyespor'un gençlerinin sahada büyük bir özveri ve inançla mücadele ettiğini, bu başarının kendileri için gurur verici olduğunu ifade etti. Genç sporcuların ortaya koyduğu azim ve karakterin geleceğe dair umut verdiğini belirten Hallaç, emeği geçen futbolcuları, teknik heyeti ve destek veren taraftarları tebrik ederek hedeflerinin daha büyük başarılar olduğunu belirtti.

Başkan Hallahç, "İl şampiyonu olarak bölge şampiyonasında mücadele etmeye hak kazanan Kahta Belediyespor U-15 takımımıza başarılar diliyor, gençlerimizin aynı kararlılık ve inançla yoluna devam edeceğine inanıyoruz" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 11:29:35. #7.12#
SON DAKİKA: Kahta Belediyespor alt yapıda zirvede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.