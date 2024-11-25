Kahta'da 'Marka Şehir Vizyonu' Paneli Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
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Politika

Kahta'da 'Marka Şehir Vizyonu' Paneli Büyük İlgi Gördü

Kahta\'da \'Marka Şehir Vizyonu\' Paneli Büyük İlgi Gördü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen 'Marka Şehir Vizyonu' paneli, katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'ın başkanlığında gerçekleştirilen etkinlikte akademisyenler ve yerel yöneticiler, Kahta'nın sorunları üzerine çözüm önerilerini tartıştı.

25.11.2024 09:53  Güncelleme: 09:54
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Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi tarafından "Marka Şehir Vizyonu" paneli yoğun ilgi gördü.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'ın başkanlığında düzenlenen panele Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Cumhuriyet Başsavcısı Alper Ersan, AK Parti İlçe Başkanı Av. Gaffar Çelebi, akademisyenler, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Program, Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ve Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal'ın selamlama konuşmasıyla başladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Adıyaman Şehir Plancıları Odası İl Başkanı ve Yüksek Şehir Plancısı Mehmet Bağcı, İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdare Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Tuncel, İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Sezik, Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Pof. Dr. Mahmut Kaya gibi akamisyenlerin sunumlarından sonra soru-cevap bölümüyle Kahta'nın temel sorunları üzerinde çözüm önerileri konuşuldu.

Program sonunda Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ve Belediye Başkan Yardımcısı Bünyamin Balcı tarafından konuşmacı uzman akademisyenlere plaket taktimi yapıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kahta'da 'Marka Şehir Vizyonu' Paneli Büyük İlgi Gördü - Son Dakika

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