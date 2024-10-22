Kahverengi Kokarca Mücadelesi - Son Dakika
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Politika

Kahverengi Kokarca Mücadelesi

Mehmet Karaman, kahverengi kokarca böceği için biyolojik ve mekanik mücadelenin yaygınlaşmasını istedi.

22.10.2024 17:48
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Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, "Kahverengi kokarca böceğine karşı biyolojik ve mekanik mücadele yaygınlaştırılmalı." dedi.

Karaman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kahverengi kokarca böceği ile mücadele konusunda hükümetin politikalarının yetersiz olduğunu, bu durumun çiftçinin sırtına daha fazla yük bindirdiğini savundu.

Bu zararlının, Türkiye'de ilk kez Karadeniz Bölgesi'nde tespit edildiğini, şu anda 20 ile yayıldığını anlatan Karaman, "Hatta Meclisimizin çevresinde dahi bu böceğe rastlanmış; her ne kadar diğer illerimizdeki kadar olmasa da burada bile rastlanması olası tehditler açısından durumun ciddiyetini kavramamızı sağlamalı." diye konuştu.

Kahverengi kokarca böceği ile daha etkili bir şekilde mücadele edebilmek için çözüm önerilerini sıralayan Karaman, bu zararlıyla mücadelede kimyasal ilaçlamanın yerine biyolojik mücadele yöntemlerinin kullanılmasını istedi.

Karaman, "Kahverengi kokarca böceğine karşı biyolojik ve mekanik mücadele yaygınlaştırılmalı. Parazitoit böcekler gibi doğal düşmanlar, bu zararlının yayılmasını durdurmada etkili olacaktır. Özellikle biyolojik mücadele etmeni olan samuray arısının salınım sayılarının ivedi olarak yıllık birkaç milyon seviyelerine çıkarılması gerekmekte. Kışlaklarda, atıl bina, depo gibi yerlerin; resmi kurumların bina ve depolarının yetki belgelilerce biyosidal ürünler ile ilaçlanması ve belediye başkanlıklarının resmi olarak ilgili bakanlıkça görevlendirilmesinin sağlanması gerekmekte." değerlendirmelerinde bulundu.

Saadet Partili Karaman, tarım sektöründeki aktörlerin söz konusu böcekle nasıl mücadele edecekleri konusunda bilgilendirilmelerinin şart olduğunu, yerel yönetimlerle işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini de söyledi.

Kaynak: AA

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