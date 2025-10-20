Kaja Kallas'tan Orta Doğu ve Ukrayna Açıklamaları - Son Dakika
Kaja Kallas'tan Orta Doğu ve Ukrayna Açıklamaları

20.10.2025 11:51
Kaja Kallas, Orta Doğu'da barış için daha fazla çaba gerektiğini vurguladı. Ukrayna konusuna da değindi.

Avrupa Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Lüksemburg'da gerçekleştirilen Dış İlişkiler Konseyi toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, " Orta Doğu'da barış ilk stres testini geçti. Bunun iyi bir ilk aşama olduğunu düşünüyorum, ancak sürdürülebilir bir barış için daha fazlasını yapmamız gerekiyor" dedi.

Avrupa Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Lüksemburg'da gerçekleştirilen Dış İlişkiler Konseyi toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının bugünkü toplantıda masaya yatıracakları ilk konunun Ukrayna olacağını ifade eden Kallas, "Başkan Trump'ın Ukrayna'ya barış getirme çabalarını görüyoruz. Elbette bu çabalar memnuniyetle karşılanıyor, ancak Rusya'nın gerçekten barış istediğini görmüyoruz. Rusya sadece güçten anlar ve ancak müzakereye zorlandığında müzakere eder. Şu anda henüz böyle bir durum görmüyoruz ve bu nedenle daha fazla ne yapabileceğimiz konusunu ele alıyoruz" dedi.

"Bu hafta 19. yaptırım paketi üzerinde anlaşma sağlanmasını bekliyoruz"

Konuşmasında Rusya'ya yönelik yaptırımlara değinen Kallas, "Bu hafta 19. Yaptırım Paketi üzerinde anlaşma sağlanmasını bekliyoruz. Maalesef bugün değil, ancak Perşembe günü liderler toplantımız da var. Ayrıca Gölge Filo konusunda üye devletlerle bu konuda nasıl daha iyi bir koordinasyon sağlayabileceğimizi görüşüyoruz" diye konuştu.

"Sürdürülebilir bir barış için daha fazlasını yapmamız gerekiyor"

Toplantıda Orta Doğu'daki gelişmelerin de masaya yatırılacağını belirten Kallas, "Orta Doğu'da barış ilk stres testini geçti. Bunun iyi bir ilk aşama olduğunu düşünüyorum ancak sürdürülebilir bir barış için daha fazlasını yapmamız gerekiyor. İnsani yardımların bölgeye ulaşması ve ateşkesin kalıcı olması için yapılması gereken çok şey var. Üye devletlerle bu konuda neler yapabileceğimizi görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Putin'in Avrupa'ya gelmesi "hoş değil"

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Macaristan'da yapılması planlanan görüşmede AB'den hiçbir temsilcinin bulunmayacak olmasının "Avrupa için bir tokat" olup olmadığı yönündeki bir soruya Kaja Kallas, "Ben, (Ukrayna Devlet Başkanı) Vladimir Zelenskiy, Putin ile görüşsün isterdim, çünkü aslında bu konuda anlaşması gereken kişiler onlar. Görüşüyorlar ama bakalım görüşmeden ne çıkacak? Bence Zelenskiy'nin Putin ile görüşmesi önemli. Böylece gerçekten ne yapabileceklerini konuşabilirler. ABD'nin Rusya'yı müzakere masasına oturtmak için kullanabileceği büyük bir baskı gücü var. Eğer bunu kullanırlarsa ve Rusya bu savaşı durdurursa elbette bu iyi olur" şeklinde konuştu.

Putin'in Avrupa'ya gelmesinin doğru olup olmadığı yönündeki bir soruya Kallas, "Hayır, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılmış bir kişinin bir Avrupa ülkesine gelmesini görmek hoş değil. Fakat yine burada asıl soru şu. Buradan herhangi bir sonuç çıkacak mı?" yanıtını verdi.

Orta Doğu'daki son gelişmelerin ardından İsrail'e yönelik yaptırımların rafa kaldırılmasının gündemde olup olmadığı yönündeki soruya Kallas, "Tabii geçen haftaki gelişmeler göz önüne alındığında durum değişti, ancak bu önlemleri bugün dışişleri bakanları ile görüşeceğiz. Bu önlemler masada ve burada soru, dışişleri bakanlarının bunlarla ilgili ne yönde karar verecekleri" dedi.

"Ukrayna öylece teslim olamaz"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Financial Times'a yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Putin'in şartlarını kabul etmesi gerektiği ve aksi takdirde yok olacakları yönündeki açıklamasına yorumu sorulan Kallas, "Ukraynalılar gerçekten çok dirençli insanlar ve özgürlükleri ve vatanlarının hürriyeti için savaşıyorlar. Bu nedenle Ukraynalılar öylece teslim olamaz. Bence bu, uluslararası düzen açısından da olumsuz olur zira saldırganın istediğini elde etmesi durumunda bu dünyadaki tüm saldırganlara istediklerini alabilecekleri mesajı verir" cevabını verdi. - LÜKSEMBURG

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

