Kamil Aydın\'dan Dijital Güvenlik Çağrısı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi (AGİT PA) 33. Yaz Genel Kurulu için Hollanda'nın Lahey kentine giden MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, uluslararası arenada Türkiye'nin küresel güvenliğe ve gençliğe verdiği önemi gözler önüne serdi.

Genel kurul çalışmalarına aktif katılım sağlayan Aydın, başkanlığını yürüttüğü Terörle Mücadele Özel Komisyonu oturumunda dünyaya çok önemli bir çağrıda bulundu. Dijital ortamlarda gençleri bekleyen risk ve tehditleri masaya yatıran Aydın, hazırladığı "Gençlerin Çevrim İçi Radikalleşmesiyle Mücadeleye İlişkin Karar Tasarısını" üye devletlerin değerlendirmesine sundu.

Okul saldırıları dijital tehlikeyi gözler önüne serdi

Prof. Dr. Kamil Aydın, tasarı sunumunda yaptığı konuşmada, bu yılın nisan ayında Türkiye'de peş peşe yaşanan iki okul saldırısına dikkat çekti. Saldırıları gerçekleştiren faillerin dijital platformları aktif kullandığını belirten Aydın, radikalleşme süreçlerinin uzun süre maruz kalınan aşırılık yanlısı içeriklerle şekillendiğini vurguladı. Bu olayların münferit olmadığının altını çizen Aydın, terör bağlantılı soruşturmalarda çocuk ve genç oranının hızla arttığını ve radikalleşme sürelerinin geçmişe kıyasla çok daha kısaldığını ifade etti.

"Amacımız interneti kısıtlamak değil, güvenliği artırmak"

Dijital platformlardaki algoritmaların, şifreli mesajlaşma uygulamalarının ve yapay zeka destekli propagandaların tespiti zorlaştırdığını belirten Kamil Aydın, özellikle çevrim içi oyun platformlarının kötü niyetli kişilerce istismar alanı olarak kullanıldığı uyarısını yaptı. İnternetin sunduğu eğitim ve toplumsal katılım fırsatlarının korunması gerektiğini savunan Aydın, "Amacımız interneti kısıtlamak değil, çocukların ve gençlerin dijital ortamda güvenliğini güçlendirmektir" dedi.

Türkiye'nin karar tasarısı ne getiriyor?

Türkiye tarafından AGİT platformuna sunulan ve üye ülkelerin desteğini bekleyen tarihi karar tasarısı şu kritik maddeleri içeriyor:

Oyun Sektörüyle İş Birliği: Dijital platformlar ve oyun sağlayıcılarının çocuklara yönelik riskleri azaltması, şeffaflık ve hesap verebilirliği artırması teşvik edilecek.

Şikayet Mekanizmaları: Genç kullanıcılar için platformlarda etkili başvuru ve şikayet hatları kurulacak. Sınır Ötesi Mücadele: Hukukun üstünlüğü çerçevesinde uluslararası soruşturma kapasitesi ve sınır ötesi iş birliği güçlendirilecek.

Toplumsal Seferberlik: Öğretmenler, ebeveynler, sosyal hizmet ve ruh sağlığı uzmanları önleyici çalışmalarda aktif rol oynayacak.

Eğitimde Güncelleme: Medya ve bilgi okuryazarlığı programları günümüz dijital risklerini kapsayacak şekilde yenilenecek.

Filistin'deki çocuk zulmüne tanıklık

Yoğun komisyon çalışmalarının ardından AGİT bünyesindeki Filistin özel oturumuna da katılan Prof. Dr. Kamil Aydın, uluslararası gözlemcilerin sunumlarını yakından takip etti. Aydın, İsrail'in özellikle savunmasız ve masum Filistinli çocuklara yaşattığı zulmü ve insanlık dramını gözler önüne seren raporlara uluslararası platformda yerinde tanıklık etti. - ERZURUM