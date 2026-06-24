Kamil Aydın'dan Naim Hoca'ya Tepki - Son Dakika
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Kamil Aydın'dan Naim Hoca'ya Tepki

Kamil Aydın\'dan Naim Hoca\'ya Tepki
24.06.2026 09:30
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MHP'li Aydın, Naim Hoca'ya yönelik hakaretlere sert tepki gösterdi, değerlerimize saygı çağrısında bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Erzurum'un manevi kanaat önderlerinden merhum Naim Hoca'ya (Naim Gölleroğlu) yönelik hakaret içerikli ifadelere sert tepki gösterdi.

Aydın, toplumsal hafızada yer edinmiş değerlere karşı saygılı bir dil kullanılması gerektiğini belirterek, kamuoyunda tanınan isimleri sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet etti.

"Söz ağızdan çıkmadan önce ölçülüp biçilmeli"

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında "Boğazın dokuz boğum olduğu" atasözünü hatırlatarak, insanların konuşmadan önce sözlerini tartması gerektiğinin altını çizdi. Son dönemde bazı sanatçı ve tanınmış isimlerin anı, fıkra ya da hikaye adı altında kırıcı ve toplumsal değerlere zarar veren üsluplar kullandığını belirten Aydın, bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

"Naim hoca hoşgörü ve kültür elçisidir"

Erzurum'un simge isimlerinden olan merhum Naim Hoca'nın adının, şarkıcı Nihat Doğan tarafından bir programda "küfürbaz" şeklinde yakışıksız bir ifadeyle anılmasına tepki gösteren Aydın, şu ifadeleri kullandı: Aydın, Nihat Doğan'ın merhum Naim Hoca için kullandığı "küfürbaz" ifadesinin, söz konusu isimle asla bağdaşmayan "seviyeden yoksun" bir niteleme olduğunu vurguladı.

Merhum hocanın sözleriyle yanıt verdi

Erzurum kamuoyunda infiale yol açan bu nitelendirmeye karşı, merhum Naim Hoca'nın "Söz kantardır, insanı tartar..." dizeleriyle başlayan ünlü dörtlüğünü meclis kürsüsünden okuyan Aydın, toplumsal değerlere saygı çağrısında bulundu. Ağızdan çıkan her sözün sorumluluk taşıdığını belirten MHP'li vekil, genel kurulu selamladı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, İnsan Hakları, Kamil Aydın, 3. Sayfa, Politika, Kültür, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Politika Kamil Aydın'dan Naim Hoca'ya Tepki - Son Dakika

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