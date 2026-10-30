Kanada AB\'nin ilk ortak üyesi olacak, Ukrayna\'ya yaklaşık 500 milyon euro verecek

Kanada Başbakanı Mark Carney, "Bugün Avrupa Birliği ve Kanada, Gelecek İçin İttifak adını verdiğimiz yeni bir ortaklığı başlatıyor. Kanada, Avrupa Birliği'nin ilk ortak üyesi oluyor" dedi.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Montreal'de düzenlenen iki günlük AB-Kanada Zirvesi'nin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında ilk sözü alan Carney, dünyanın giderek daha tehlikeli ve bölünmüş hale geldiğini, güven bağlanılan çok taraflı kurumların zayıfladığını, ekonomik bütünleşmenin silaha ve gümrük tarifelerinin baskı aracına dönüştüğünü ifade ederek, "Bir ağacın kökleri, diğerlerine destek olur. Biz de dayanıklı ve kendi kendine yeten bir ekosistem oluşturmak için birlikte çalışmalıyız" dedi.

Kanada ve AB'nin vatandaşlarının gelişip refaha kavuşabileceği koruyucu yapıyı ayakta tutabilmek için güçlerini birleştiklerini ifade eden Carney, "Bugün Avrupa Birliği ve Kanada, Gelecek İçin İttifak adını verdiğimiz yeni bir ortaklığı başlatıyor. Bu ortaklık, stratejik kapasitemizden istifade edecek ve benzer düşüncelere sahip ülkelerin farklı alanlarda, esnek biçimlerde iş birliği yapmasına imkan sağlayacak" dedi.

"Kanada, Avrupa Birliği'nin ilk ortak üyesi oluyor"

AB ile coğrafi olarak mümkün olan en derin ortaklığı tesis etmek istediklerini söyleyen Carney, "Kanada, Avrupa Birliği'nin ilk ortak üyesi oluyor. Önümüzdeki aylarda bu yeni ortaklık biçiminin kapsamını ve boyutlarını belirleyebileceğiz" ifadelerini kullandı.

Mart ayında Kanada'da Avrupa Komisyonu ile Kanada hükümeti arasında toplantı yapılacağını, haziran ayında ise kendisinin Avrupa Konseyi'ne iştirak edeceğini duyuran Carney, "İlerlemeyi değerlendirmek üzere düzenli aralıklarla bir araya geleceğiz" dedi.

Kanada ile AB arasında imzalanan anlaşmalar ve Kanada'nın AB programlarına katılımı ile Kanadalı öğrenciler ve araştırmacıların elde edeceği fırsatlardan bahseden Carney, "Burada temel amaç, birbirimizin güçlü yönlerinden yararlanmak, bu güçleri tamamlamak ve dayanıklılığımızı artırmaktır. Daha fazla seçenek oluşturmak ve başkalarına bağımlı olmamayı sağlamaktır. Bu, AB ile Kanada arasında dengeye ve karşılıklı saygıya dayalı transatlantik bir bağ" dedi.

"Yeni bir döneme yelken açıyoruz"

AB Konseyi Başkanı Costa ise, AB ve Kanada'nın bugün "Gelecek İçin İttifak" yolunu seçtiklerini söyledi. Kanada ile ticarette, ekonomik güvenlik alanında, savunmada iş birliğini güçlendirdiklerini ifade eden Costa, "Kanada, Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE) programına katılan Avrupa dışındaki ilk ülke oldu. Ayrıca Rusya'nın 5 yıldır sürdürdüğü savaş karşısında Ukrayna'yı desteklemek için omuz omuza çalışıyoruz. Başbakan, Ukrayna'ya yönelik destek kredisine katkıda bulunma kararı aldı ve bu kararı takdir ediyoruz" dedi.

Kanada ile geleceğe birlikte bakmak istediklerini ve yeni bir gençlik hareketliliği paketiyle Atlantik'in iki yakasında eğitim alma ve çalışmayı kolaylaştırmak istediklerini vurgulayan Costa, "Giderek daha yakın bir ortaklık süreci başlatıyoruz. İlişkimiz o kadar özel ki basit bir ortaklığın ötesine geçen, ancak tam Avrupa Birliği üyeliği anlamına gelmeyen yeni bir model oluşturmak istiyoruz. Bu ortaklık, türünün en yakın, en derin ve en özgün örneği olacak" dedi.

Costa, "Bugün Atlantik'i birlikte aşmayı seçiyoruz. Bunu açık bir istikamet ve geleceği şekillendirmeye yönelik ortak bir kararlılıkla yapıyoruz. Bugün hırsla, güvenle ve yelkenlerimizi dolduran rüzgarla yeni bir döneme yelken açıyoruz" dedi.

"AB ve Kanada'yı bu ittifakın çekirdeği olarak görüyoruz"

Kanada'nın "Avrupa dışındaki en Avrupalı ülke" olduğunu ifade eden AB Komisyonu Başkanı Leyen ise, AB ile Kanada'nın dünyaya aynı gözlerle baktığını ve "şiddetli jeopolitik rüzgarların estiği bir dünyada" aynı değerleri savunduklarını söyledi. Leyen, "Bu sert rüzgarlar dinmeyecek ve bu değişim kalıcı. Artık yeni bir gelecek inşa etmek için güvenle ve vizyonla harekete geçme zamanı. Bu zirveyi bu kadar özel ve tarihi kılan da bu" dedi.

Hem AB hem de Kanada'nın ilişkileri mümkün olan en üst düzeye taşımak istediğini kaydeden Leyen, "Zirvede ele aldığımız en temel meselelerden biri, Kanada'nın AB'nin ortak üyesi olması fikriydi. Yaklaşımımız basit, AB'ye katılım olmadan ortak üyelik. Çünkü anlaşmalar, Avrupa dışında bulunan ülkelerin AB'ye katılamayacağını belirtiyor" dedi.

Kanada'nın AB programlarına daha kapsamlı bir şekilde katılmasını istediklerini ve Kanada ile Avrupa'nın bilimsel araştırma ve inovasyon projelerini destekleyen finansman programı "Horizon Europe" ve AB'nin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki Erasmus+ programına tam katılımını öngördüklerini ifade eden Leyen, "Bunlar Atlantik'in iki yakası arasında kurulabilecek en güçlü köprüler ve milyonlarca insanın hayatına doğrudan dokunacaktır" dedi.

Ortak üyelik kavramının yeni olduğunu belirten AB Komisyonu Başkanı, "Kanada ile ortaklık, başka herhangi bir ülkeye karşı değil, ortak gücümüzü artırmak için kuruluyor. İkili ilişkiler açısından bu, ortaklığın en üst düzeyi" dedi.

Yeni uluslararası düzenin inşasında Avrupa ve Kanada'nın birlikte rol oynayacağını ve rekabetin giderek arttığı dünyada egemenliğin artık tek başına hareket etme özgürlüğü değil, birlikte hareket etme kapasitesi olacağını savunan Leyen, "İşte bu nedenle Gelecek İçin İttifak'ı kuruyoruz. AB ve Kanada'yı, bu ittifakın çekirdeği olarak görüyoruz. Birlikte büyüme, refah, dayanıklılık ve ekonomik güvenlik için ortak bir alan oluşturmak istiyoruz. Bugün bu yönde ilk somut adımları attık" dedi.

Kanada ile bugün dijital ticaret anlaşması imzalandığını ve yeni anlaşmaların da sonuçlandırılmak üzere olduğunu söyleyen Leyen, Avrupa'nın süper bilgisayar altyapısını Kanada'nın kullanımına açacaklarını ve uzay alanındaki iş birliğini de derinleştireceklerini duyurdu. Kanada'nın Ukrayna'ya desteklerinden de övgüyle söz eden Leyen, "Bugün, Kanada'nın Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya yönelik 90 milyar euroluk destek kredisine katılması konusunda anlaşmaya vardık" ifadelerini kullandı.

Kanada'dan AB'nin Ukrayna'ya destek girişimine 500 milyon euro

Basın toplantısının soru cevap kısmında Kanada'nın Ukrayna'ya finansal destek amacıyla AB girişimine ne kadar ödeme yapacağı sorusuna Kanada Başbakanı Carney, "Kısaca cevap vereyim, yaklaşık 500 milyon euro. Bu, bizim başlangıçtaki katkımız olacak" şeklinde cevap verdi.

Almanya'nın "ortak üyelik" statüsüne ilişkin tepkileri konusunda bir soruya cevap veren Leyen ise, "Üye ülkeler arasında ortak hedefte geniş bir uzlaşı söz konusu. Bunu Avrupa Parlamentosu'nda da gördünüz. Büyük çoğunluk, Kanada'nın Avrupa Birliği'ne daha fazla yakınlaşmasını destekliyor" dedi.

Aynı soruya Carney ise, "Hedefimiz, AB üyesi olmadan mümkün olan en yakın iş birliğini tesis etmek. Coğrafi nedenlerle üyelik mümkün değil. Ancak her halükarda bu çözüm üretmeye, hareketliliği artırmaya ve bireylere, araştırmacılara ve işletmelere fırsatlar sunmaya yönelik bir ortaklık olacak" şeklinde cevap verdi.

Ortak üyeliğin vatandaşlar için ne anlama geleceği sorusuna Carney, "Kanada'da Avrupa menşeli mal ve hizmetlere ilişkin daha fazla seçenek olacak. Finans sektörü, daha rekabetçi hale gelecek. Çünkü, Avrupa'daki finans kuruluşları ve ödeme sistemleri, Kanada'da faaliyet gösterebilecek. Çocuklar ve gençler, Avrupa'da eğitim görebilecek ve Avrupalı öğrenciler de Kanada'ya gelebilecek. Seyahat ve çalışma fırsatları artacak. Bütün süreçler kolaylaşıp hızlanacak. Kültürel alanda da pek çok fırsat ortaya çıkacak" ifadeleriyle cevap verdi.

AB Komisyonu Başkanı Leyen ise ortak üyelik sayesinde istihdam ve nitelikli iş imkanları ortaya çıkacağını, karşılıklı pazarların genişlemesiyle şirketlerin büyüme imkanlarının artacağını, engel ve kısıtlamaların azalacağını ve tedarik zincirlerinin daha dayanıklı hale geleceğini söyledi.