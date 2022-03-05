Kanada Başbakanı Trudeau, Ukrayna konusunda Avrupa'yı ziyaret edecek - Son Dakika
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Kanada Başbakanı Trudeau, Ukrayna konusunda Avrupa'yı ziyaret edecek

05.03.2022 04:15
Kanada Başbakanı Trudeau, Ukrayna konusunda Avrupa'yı ziyaret edecek

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna'daki Rus işgali devam ederken diğer dünya liderleriyle görüşmeler gerçekleştirmek üzere önümüzdeki hafta İngiltere ve Letonya, Almanya ve Polonya'ya ziyaret düzenleyeceğini duyurdu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna'daki Rus işgali devam ederken diğer dünya liderleriyle görüşmeler gerçekleştirmek üzere önümüzdeki hafta İngiltere ve Letonya, Almanya ve Polonya'ya ziyaret düzenleyeceğini duyurdu.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarına aralıksız devam ederken, Kanada Başbakanı Justin Trudeau yaptığı açıklamada, Ukrayna konusunda müttefikleriyle görüşmeler düzenlemek adına İngiltere ve Letonya, Almanya ve Polonya'yı ziyaret edeceğini duyurdu. Başbakan Trudeau açıklamasında, son birkaç gün içinde müttefik ülkelerden "güçlü, kesintisiz ve koordineli bir yanıt" geldiğini ve ortaklaşa nasıl mücadele edileceğini planlamayı dört gözle beklediğini belirtti. Trudeau, "Ukrayna'yı desteklemeye nasıl devam edeceğimizi, dünya çapında demokratik değerleri nasıl güçlendireceğimizi ve demokrasi için nasıl daha fazla ayağa kalkıp Rus saldırganlığına karşı duracağımızı tartışacağız" ifadelerini kaydetti. İngiltere'ye vardığında Kraliçe II. Elizabeth ile de görüşme yapacağını bildirerek ve Polonya'nın başkenti Varşova'da gezisini sonlandıracağını aktaran Trudeau, Batı'nın Ukrayna'nın ülkesini savunmadaki gücünden ilham aldığını ve müttefik ülkelerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "egemen ulusu" işgal etmesinin sonuçlarına katlanması için birleşeceklerine dikkat çekti.

Ayrıca Kanada Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise, Trudeau'nun ziyareti doğrulanarak, Trudeau'nun Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Kanada'nın Avrupalı ortakları ve müttefikleriyle dayanışmasını daha da güçlendirmek adına " 6 Mart ile 11 Mart arasında" yurt dışında olacağı ifade edildi. - OTTAWA

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Ukrayna, England, Polonya, Kanada, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kanada Başbakanı Trudeau, Ukrayna konusunda Avrupa'yı ziyaret edecek - Son Dakika


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