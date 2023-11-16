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Kanada Başbakanı Trudeau, yemek yediği restoranda protesto edildi - Son Dakika

Kanada Başbakanı Trudeau, yemek yediği restoranda protesto edildi

16.11.2023 10:23

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yemek yediği restoranda 250 kişilik bir grup tarafından protesto edildi. Göstericiler Başbakan'ın, İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze'de ateşkes çağrısında bulunmasını istedi. Protesto sırasında yaşanan arbedede bir polis memuru yaralandı, 2 eylemci gözaltına alındı.

Kanada'nın Vancouver kentinde yaklaşık 250 kişi, Başbakan Justin Trudeau'yu yemek yediği restoranda protesto etti. Eylemciler Başbakan'dan, İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze'de ateşkes çağrısında bulunmasını istedi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Vancouver Polis Departmanı (VPD), restoranın önünde protestocularla yaşanan arbede sırasında bir polis memurunun yaralandığını ve protestoculardan 2'sinin gözaltına alındığını açıkladı. Yetkililer, protestocuların restoranı kuşatması üzerine Trudeau'nun restorandan ayrılması ve kalabalığın kontrol altına alınmasını sağlamak için 100 polis memurunun görevlendirildiğini belirtti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yemek yediği restoranda protesto edildi: Ellerinde kan var
Justin Trudeau

SLOGAN ATTILAR

İnternette dolaşıma giren videolarda, restoranın dışındaki protestocuların "Ateşkes, hemen şimdi!" sloganları attığı duyuluyor. Restoranın içinde kaydedilen bir diğer videoda da protestocuların, Trudeau'ya "Ateşkes çağrısında bulunmanız için daha kaç bebeğin ölmesi gerekiyor?" ve "Ellerinde kan var! Soykırımı finanse ediyorsun." diyerek tepki göstermesi dikkati çekiyor.

AÇIKLAMA YAPMADAN AYRILDI

Görüntülere göre, Trudeau herhangi bir açıklama yapmadan restorandan ayrılıyor. Trudeau'nun bu protestodan önce de başka bir restoranda yemek yediği sırada "Gazze'de ateşkes çağrısında bulunması" için protesto edildiği bilgisi verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Kanada Başbakanı Trudeau, yemek yediği restoranda protesto edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kanada Başbakanı Trudeau, yemek yediği restoranda protesto edildi - Son Dakika
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