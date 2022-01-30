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Kanada, Kiev Büyükelçiliğinden zorunlu olmayan personelini geçici olarak geri çekiyor - Son Dakika

Kanada, Kiev Büyükelçiliğinden zorunlu olmayan personelini geçici olarak geri çekiyor

30.01.2022 21:59
Kanada, Kiev Büyükelçiliğinden zorunlu olmayan personelini geçici olarak geri çekiyor

Kanada, Kiev Büyükelçiliğinde görevli olan fakat önemli görevlerde bulunmayan personeli ve ailelerini geçici olarak geri çekme kararı aldı.

Kanada, Kiev Büyükelçiliğinde görevli olan fakat önemli görevlerde bulunmayan personeli ve ailelerini geçici olarak geri çekme kararı aldı.

Kanada, Rusya- Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken, Ukrayna'da bulunan Kiev Büyükelçiliğinde görevli olan fakat önemli görevlerde bulunmayan personeli ve ailelerini geçici olarak geri çekme kararı aldı.

Federal hükümete bağlı Global Affairs tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kanada'nın en önemli önceliğinin Kanada vatandaşlarının güvenliği olduğu ifade edilerek, "Kanada, zorunlu olmayan Kanadalı çalışanları ve ailelerini Ukrayna'daki Kanada büyükelçiliğinden geçici olarak geri çekme kararı aldı" denildi.

Kanada'nın geçtiğimiz hafta Kiev Büyükelçiliği'ndeki ekibini güvenlik, çatışma yönetimi, demokratik reform ve konsolosluk hizmetleri uzmanlarıyla güçlendireceğini duyurduğu hatırlatılan açıklamada, "Ukrayna'yı desteklemek için gelişen durumu değerlendirmeye ve yanıt vermeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna'daki durumun yakından izlendiği belirtilen açıklamada, büyükelçiliğin açık olduğu belirtilerek, "Yetkililerimiz, gerektiğinde Kanada vatandaşlarına konsolosluk yardımı sağlamaya hazırdır" denildi.

Öte yandan Kanada, daha önce Ukrayna-Rusya arasındaki gerginlik nedeniyle reşit olmayan çocukları bulunan diplomatların ailelerini Ukrayna'dan geçici olarak geri çekeceğini açıklamıştı. - OTTAWA

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Ukrayna, Kanada, Rusya, Kiev, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kanada, Kiev Büyükelçiliğinden zorunlu olmayan personelini geçici olarak geri çekiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kanada, Kiev Büyükelçiliğinden zorunlu olmayan personelini geçici olarak geri çekiyor - Son Dakika
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