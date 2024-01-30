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Kanada, Türkiye'ye silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırdı - Son Dakika
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Kanada, Türkiye'ye silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırdı

Kanada, İHA optik ekipmanları da dahil olmak üzere Türkiye'ye uygulanan silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırdı. Kanada Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye yapılacak savunma ekipmanı ihracatı ve komisyonculuk izni başvurularının ülkenin risk değerlendirme prosedürleri çerçevesinde ele alınacağını belirtti.

Kanada, Türkiye\'ye silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırdı
30.01.2024 - 02:14,
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Kanada'nın İHA optik ekipmanları da dahil Türkiye'ye silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırdığı bildirildi. Ottawa yönetimi, 2. Dağlık Karabağ Savaşı'nda Ermeni güçlere karşı kullanılan Türk İHA'larında kendi teknolojilerinin kullanıldığı gerekçesiyle Türkiye'ye ambargo uygulamıştı.

Kanada hükümeti Türkiye ile ilgili flaş bir karara imza attı. İnsansız hava aracı (İHA) optik ekipmanları da dahil olmak üzere Türkiye'ye uygulanan silah ihracatı kısıtlamalarının kaldırıldığı bildirildi. Kanada Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 16 Nisan 2020'den bu yana savunma sanayi ile ilgili belli ihraç kalemlerinin Türkiye'ye satışına yönelik başvuruların reddedildiği hatırlatılarak, ret politikasının artık yürürlükte olmadığı kaydedildi. Türkiye'ye yapılacak savunma ekipmanı ihracatı ve komisyonculuk izni başvurularının ülkenin risk değerlendirme prosedürleri çerçevesinde tek tek ele alınacağı belirtildi.

Kanada ambargo uygulamıştı

27 Eylül 2020'de başlayan ve 44 gün süren 2. Dağlık Karabağ Savaşı'nda Ermeni güçlere karşı kullanılan Türk İHA'larında kendi teknolojilerinin kullanıldığını ileri süren Kanada yönetimi, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını yürürlüğe koymuştu. Ottawa yönetimi daha önce de Türkiye'nin 2019'da Suriye'ye yönelik gerçekleştirdiği askeri harekata yanıt olarak silah ambargosu uygulamış, ancak Haziran 2020'de bu kararından geri adım atmıştı. - OTTAWA

Kaynak: İHA
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