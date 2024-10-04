Kandemir: Hiyerarşi Yok, Kardeşlik Var - Son Dakika
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Politika

Kandemir: Hiyerarşi Yok, Kardeşlik Var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, kongre sürecinin kardeşlik havasında geçeceğini vurguladı.

04.10.2024 14:15
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Sandıklarda görev alan arkadaşımızla genel başkan yardımcılarımız arasında hiçbir hiyerarşik fark yoktur" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantasında AK Parti 8. Büyük Olağan Kongresi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Kandemir, "Coğrafyamız kritik bir süreçten geçiyor. Terör devleti İsrail, Filistin'de soykırım uygularken şimdi Lübnan'a saldırıyor. Dolayısıyla çatışmalar yavaş yavaş bizim sınırımıza doğru gelmekte. Bu İsrail saldırganlığının ülkemize yaklaştığı bir dönemde bölgemizde gerilim yükselirken, partimizin sorumluluğunun arttığını düşünüyoruz. Tecrübeleriyle, birikimleriyle, vizyonuyla Türkiye'yi bu ateş çemberinden uzak tutacak ekibin Cumhur İttifakı kadroları olduğuna inanıyoruz. Bakış açımızla yaklaşan 8. Olağan Kongremizi buradan ilham alarak başka bir anlam yükleyerek değerlendiriyoruz. Dolayısıyla sahada siyaset yapan ve milletle kucaklaşan kadrolar kadar dünyayı tanıyan, yaklaşmakta olan tehlikeleri gören, Türkiye'nin vizyonunu, özgüvenini, bizim Türkiye Yüzyılı olarak ifade ettiğimiz ufkunu paylaşabilecek arkadaşlarla oluşturduğumuz kadroların teşekkülü olarak kadrolarımızı gözden geçirip belli yerlerde kadrolarımıza yeni arkadaşlarımızın daveti olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bizim kongrelerimiz kuşkusuz diğer siyasi partilerden farklı olarak yarışı ihtiva etmez"

AK Parti'nin herkesin yer almak isteyeceği ve katkı vereceği bir siyasi hareket olduğunu söyleyen Kandemir, "Biz 14-28 Mayıs seçimlerinden sonra başlayan süreçte ekip olarak sandıklarda milletimiz ne söylemişse ders olarak önüne koyan, çalışan, bununla ilgili çok ciddi mutfak hazırlığı yapan bir siyasi kadroyuz. Sonrasında 31 Mart seçimlerinde milletimizin bize ne söylediğini iyi çalışan, bununla yüzleşen, varsa bir kusurumuz bu kusurları tartışan cesaretli bir kadroyuz. Bizler milletin kurduğu bir siyasi hareketiz. Milletin bize söylediklerini çok şeffaf bir şekilde konuşabilme, tartışabilme, varsa eksiklerimiz bununla yüzleşebilme cesaretini taşıyan bir siyasi hareketiz. Dolayısıyla 31 Mart'ta vatandaşımızın söylediği ve bize verdiği mesajı almış, bunun da gereğini yapmakta olan bir siyasi hareketiz. Bizim kongrelerimiz kuşkusuz diğer siyasi partilerden farklı olarak yarışı ihtiva etmez. Bizim kongrelerimiz bir kardeşlik havası içerisinde geçer. Arkadaşlarımız Türkiye ve partimiz adına daha iyiyi yapmak için birbirleriyle yarışırlar. Dolayısıyla bizim anlayışımız diğer siyasi partilerden farklı olarak bir koltuk ya da makam kapma yarışını içermez. Kongrelerimizde bir kardeşlik havasını göreceğiz. Fakat diğer tüm kongrelerden farklı olarak AK Parti Olağan 8. Kongresi sürecini Türkiye Yüzyılı iddiasını içeren bir dönemde yapıyoruz. Bu vizyonu, heyecanı, hayali paylaşan arkadaşlarla bir kardeşlik ikliminde kongre süreçlerimizi yürüteceğiz" dedi.

"Sandıklarda görev alan arkadaşımızla genel başkan yardımcılarımız arasında hiçbir hiyerarşik fark yoktur"

AK Parti'nin dünyanın en büyük sivil toplum kuruşlarından biri olduğunun altını çizen Kandemir, "AK Parti sadece üye sayısı itibarıyla değil, teşkilatının yaygınlığı itibarıyla da dünyanın en iddialı, en büyük siyasi hareketlerinden bir tanesi. Hem üye bağıyla hem de teşkilatta görev alarak sandığından mahallesine kadar bu yürüyüşe destek verdikleri bir siyasi hareket. Bizde sandıklarda görev alan arkadaşımızla genel başkan yardımcılarımız arasında hiçbir hiyerarşik fark yoktur. Bir görev dağılımı vardır. Bizim için en değerli arkadaşımız en uçta görev yapan, emeğiyle, gayretiyle bize destek veren arkadaşlarımızdır" diye konuştu.

"Artarak Suriyelilerin kendi ülkelerine döndüğünü göreceğiz"

Bir basın mensubunun Suriyelilerin geri dönüşü hakkındaki sorusu üzerine Kandemir, "Suriyelilerin geri dönmesiyle ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Sınırın öteki yakasında briket evler yaptık. Buralarda ticaretin canlandırılması, Suriyelilerin kendi topraklarına dönmesi arzumuz, isteğimiz. Bunu yaparken hem insani hem de uluslararası sorumluluklarımız var. Ama bir yandan da ülkemizin kendi içerisinde dengesi var. Özellikle Cumhurbaşkanımızın Suriye Devlet Başkanı ile bir araya gelme ve Suriye'nin kendi iç sorunlarını çözerek bir yol haritası çıkarmayla ilgili ısrarlı talebinin gerekçelerinden bir tanesi bu. Dolayısıyla artarak Suriyelilerin kendi ülkelerine döndüğünü göreceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kandemir: Hiyerarşi Yok, Kardeşlik Var - Son Dakika

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