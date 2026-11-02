Kanser ilacı operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı, Bakan Gürlek açıkladı - Son Dakika
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Kanser ilacı operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı, Bakan Gürlek açıkladı

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Kanser ilacı operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı, Bakan Gürlek açıkladı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 11 ilde son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarına yönelik operasyonda 22 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Soruşturmada 3'ü kamu görevlisi 24 şüpheli ve 650 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalaj ve kutuları değiştirilerek yeniden piyasaya sürülmesi ve yurt içi ile yurt dışında satışa sunulmasına yönelik İstanbul merkezli 11 ilde operasyon düzenlendiğini, 22 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Soruşturma kapsamında 3'ü kamu görevlisi olmak üzere 24 şüpheli, 4 şirket ve 5 iş yeri tespit edilirken, şüphelilerin toplam işlem hacminin yaklaşık 650 milyon lira olduğu belirlendi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, insan hayatını tehlikeye atan ve kanser hastalarının tedavi güvenliğini hiçe sayarak haksız kazanç sağlamaya çalışan yapılanmalara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalaj ve kutularının değiştirilerek yeniden piyasaya sürülmesi, yurt içinde ve yurt dışında satışa sunulmasına yönelik suç faaliyetlerinin mercek altına alındığını aktaran Gürlek, teknik takip, araştırma ve incelemeler sonucunda 3'ü kamu görevlisi olmak üzere toplam 24 şüphelinin tespit edildiğini bildirdi.

650 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi

Soruşturma kapsamında 4 şirket ve 5 iş yerinin de tespit edildiğini kaydeden Gürlek, yapılan mali incelemelerde şüpheli kişi ve şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 650 milyon lira olduğunun belirlendiğini açıkladı. Söz konusu para hareketlerinin beyan edilen ticari faaliyetlerle uyumsuzluk gösterdiği ifade edildi.

11 ilde eş zamanlı operasyon

Elde edilen bulgular doğrultusunda İstanbul merkezli 11 ilde, 24 şüpheli ve 5 iş yerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirten Gürlek, operasyonlarda 22 şüphelinin gözaltına alındığını, 2 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Gürlek, suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlar ile banka hesaplarına el konulduğunu bildirdi.

Soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür eden Gürlek, milletin sağlığını tehdit eden ve insan hayatını haksız kazanç uğruna riske atan hiçbir suç yapılanmasına müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.

Kaynak: İHA
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