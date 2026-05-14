Başkan Çetinkaya: "Parkı yakanın suyu da, otobüs kartı da kesilecek"

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, parklara zarar verenlere sert tepki göstererek, kamu malına zarar veren kişilerin belediyenin sunduğu hizmetlerden yararlanmasının engellenebileceğini söyledi.

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi. Son dönemde çocuk parkları ve sosyal alanlarda meydana gelen tahribatlara dikkat çeken Çetinkaya, kamu malına zarar verilmesine kesinlikle izin vermeyeceklerini belirtti. Parklara güvenlik kameraları yerleştirileceğini ve denetimlerin artırılacağını ifade eden Çetinkaya, "Bu şehre kimse 'saldım çayıra Mevlam kayıra' anlayışıyla zarar veremez. Parklarımızı yakan, salıncakları kıran, masaları tahrip edenlere asla göz yummayacağız. Kameralarla hepsini tek tek tespit edeceğiz" dedi.

"Bu tarz tipleri Karabük'te istemiyoruz"

Kamu malına zarar verenlere yönelik ağır yaptırımlar uygulanacağını vurgulayan Çetinkaya, "Kendi evladım olsun, kendi babamın oğlu olsun; o salıncağın zinciri kıranı yamultacağım. Devlet düşmanlığı bu. Yani bugün sen koskoca masayı yakmak için yarım saat uğraşıyorsun ya, utanmasa soba kurup yakacak yani. Zoruma gidiyor. Beş kuruş para bulacağım diye kapı kapı gez, çocuğun yüzünü unut, gece 1'lerde uykusuz, araba içinde uyuyup gel, şuraya bir park yap. Gelsin parkı yaksın. Bu tarz tipleri Karabük'te istemiyoruz kardeşim. Yakalarsam suyun elektriğini keserim, sosyal tesislere girişlerini yasaklarım, otobüse binişlerini yasaklarım. Parka, devlet malına zarar verenin otobüslere sokmam, suyunu keserim, belediyede ne kadar imkanı varsa engellerim. Şuradaki iki güzel çocuk mutlu olacak. Sen de keyifle kendini ispat edeceksin. Salıncağı tekmele, masayı yık, yak. Hayır efendim, buna müsaade edemeyiz. Devlet malına zarar verene kesinlikle tahammül etmeyeceğiz" dedi.

Öte yandan Çetinkaya, 65 yaş altı emeklilerin toplu taşımadan ücretsiz yararlanmasına ilişkin uygulamanın, İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda sona ereceğini belirterek, bu kesimin mağdur olmaması için belediye meclisinde indirimli tarife düzenlemesi yapılacağını kaydetti. - KARABÜK