Karabük İl Genel Meclisi Haziran Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

Politika

Karabük İl Genel Meclisi Haziran Ayı Toplantısı 1. oturumu, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen başkanlığında yapıldı.

Toplantıda konuşmasına İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yaptığı soykırıma tepki göstererek başlayan Sözen, tarihin vicdanının hiçbir dönemde zalimin yanında olmadığını ifade etti. Sözen, "Bugün, bu zulmü gerçekleştirenler bilsinler ki onların isimleri, kıskançlığı ve hırsı yüzünden çocukları katleden Nemrud'un, yüzlerce yeni doğanı öldüren Firavun'un yanında anılacak. El-şifa Hastanesi'nde çalışan doktorun en zor şeyin ölmüş küçük bir bebeğin vücuduna 'meçhul bebek' yazmak' olduğunu söylemesi, Gazzeli çocukların içinde bulunduğu dehşeti özetliyor" dedi.

Karabük İl Genel Meclisi'nin önemli kararlar alarak sahada bu kararları uyguladığını vurgulayan Başkan Sözen, "Karabük İl Genel Meclisi olarak çok önemli kararlar aldık ve alınan bu kararları sahada uygulayacağız. Her bir meclis üyemizde sahadaki uygulanmaların takipçisi olacak. İl Genel Meclis üyelerimiz, bu planların ve programların yapılmasında kendi ilçelerinin hassasiyetlerini ve önceliklerini en iyi bilen kişilerdir. Bu doğrultuda da planlar, programlar hazırlanıp İdaremize teslim edildi. İdaremizin sahada yaptığı çalışmaların en iyi takipçisi yine İl Genel Meclis üyelerimizdir. Yapmış olduğumuz plan ve programlarda 277 köy, 870 mahalle ile kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza hizmet anlamında bu çalışmaları hep birlikte, yüzümüzün akıyla bu yılda gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"İl Özel İdaremizin yaptığı çalışmalar üç ana başlıkta toplanmaktadır"

İl Özel İdaresi olarak sorumluluk sahasında yapılan hizmetlerin üç ana başlıkta toplandığını belirten Başkan Sözen, şunları kaydetti:

"Sorumluluk sahamızda kırsal da yaşayan vatandaşlarımıza hizmet anlamında çalışmalarımız üç ana başlıkta toplanmaktadır. Bunlar sırasıyla İl Özel İdaremizin bütçe imkanları dahilinde doğrudan yaptığı yatırımlar, ikinci olarak KÖYDES ödenekleriyle hayata geçen projeler, üçüncü olarak da bakanlıklar tarafından İl Özel İdaremize verilen hibeler ve destekler ile yapılan yatırımlardır. Bu üç bileşenin toplamıyla ortaya konan yatırımların tamamını hizmet olarak vatandaşlarımıza sunmaktayız."

"Güçlü makine parkımız ve personelimiz ile afetlere hazırlıklıyız"

Bölgenin ve ilin en büyük ve en güçlü makine parkına sahip olduklarını aktaran Başkan Sözen, "Karabük İl Özel İdaresi olarak sorumluluk sahamızda yaşanan her olaya müdahale ediyoruz. Görevlerimiz arasında sadece alt ve üstyapı yok. Doğal afetlerde de ekiplerimiz her daim hazır ve olaylara müdahale edecek güçte. Bu kapsamda da İlimiz genelinde 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü etkili olan aşırı yağışlar sonrası meydana gelen taşkınlar neticesinde; ekiplerimiz merkez ilçeye bağlı Şenler, Salmanlar, Demirciler ve Acıöz köylerinde yol temizleme ve genişletme, menfez giderlerini açma gibi birçok alanda çalışma yaparak köylerde yaşayan vatandaşlarımızın sıkıntılarını anında gidermişlerdir. Aşırı yağışların sebep olduğu taşkınlarda sorumluluk sahamızda acilen olaylara müdahale ederek herhangi bir aksaklığa ve mağduriyet yaşanmasına fırsat vermeyen ekiplerimize ve idaremize özverili çalışmalarından dolayı ayrıca teşekkür ederim" diye konuştu.

İl genelinde ve sorumluluk sahasında yapılan çalışmaları değerlendiren Başkan Sözen, "Çalışmalar değerlendirildiğinde isabetli ve hızlı kararlar alabilen, aldığı her kararın takipçisi olan İl Genel Meclisimiz ve Meclisimizin aldığı tüm kararları aksatmadan uygulayabilen İl Özel İdaremiz ile kırsaldaki yaşayan vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetler her geçen yıl artarak devam etmiştir. Vatandaşlarımızın meclisimize olan teveccühüne ve güvenine layık olma adına çalışmalarımız ve gayretimiz artarak devam edecektir" dedi. - KARABÜK