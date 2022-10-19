Karabük politika haberi... Safranbolu'da Muhtarlar Günü törenlerle kutlandı

Her yıl 19 Ekim'de kutlanan Muhtarlar Günü, Korumanın başkenti Safranbolu'da da törenlerle kutlandı.
Misak-ı Milli Demokrasi Meydanında düzenlenen törene Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı J.Alb. Dr. Yusuf Küçükbaşol, İlçe Emniyet Müdürü Sinan Çankal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Mahalle ve Köy Muhtarları Dernek Başkanları ile muhtarlar katıldı.
Atatürk köşesine çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Muhtarlar Derneği Başkan Vekili Şeref Yavuz'un günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından buradaki program sona erdi.
Muhtarlar günü etkinlikleri Safranbolu Öğretmen Evinde verilen ve sohbet ortamında geçen kahvaltının ardından sona erdi. - KARABÜK
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