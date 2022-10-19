Karabük politika haberi... Safranbolu'da Muhtarlar Günü törenlerle kutlandı

Her yıl 19 Ekim'de kutlanan Muhtarlar Günü , Korumanın başkenti Safranbolu 'da da törenlerle kutlandı.

Kaynak: İHA

Kılıçdaroğlu: 'Demokrasi İşleyişinde Önemli Bir Yere Sahip Olan Muhtarlarımızın Muhtarlar Günü Kutlu Olsun'

Muhtarlar Günü, Safranbolu, Politika, Son Dakika

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