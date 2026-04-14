Karabük heyeti Gençlik ve Spor Bakanı Bak ile görüştü

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti.

Bakanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Karabük'te gençlik ve spor alanında yürütülen çalışmalar, devam eden yatırımlar ve geleceğe yönelik projeler ele alındı.

Heyet, Karabük'te gençlere yönelik hayata geçirilen projeler hakkında Bakan Bak'a bilgi vererek, kentte sporun gelişimi adına atılabilecek yeni adımları değerlendirdi.

Ziyarette ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a Karabük'e davet iletilirken, şehrin spor altyapısının güçlendirilmesi ve gençlere yönelik hizmetlerin artırılması konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. - KARABÜK