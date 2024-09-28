Karamollaoğlu'ndan Ahlaki Uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Karamollaoğlu'ndan Ahlaki Uyarı

Karamollaoğlu\'ndan Ahlaki Uyarı

Karamollaoğlu, toplumdaki ahlaksızlığa dikkat çekerek değişim çağrısında bulundu.

28.09.2024 17:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Arabayla gelirken, hepimizin sokağa çıktığında karşılaştığımız manzaralarla karşılaştık. Hiç kimse utanmıyor, yatak kıyafetiyle dışarıda gezmeyi, hürriyetinin bir parçası olarak görüyor. Toplumun içindeki yaşantı akılalmaz, korkunç, ahlaksız bir boyut kazandı" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Genel Merkezi'nde Kadim Yurdu Açılış Töreni'ne katıldı. Karamollaoğlu, Türkiye toplumunu değiştirmek zorunda olduklarını belirterek, "Arabayla gelirken, hepimizin sokağa çıktığında karşılaştığımız manzaralarla karşılaştık. Hiç kimse utanmıyor, yatak kıyafetiyle dışarıda gezmeyi, hürriyetinin bir parçası olarak görüyor. Biz de 'Kimse bir şey diyemez, hakkı, hür değil mi' diyoruz. Sadece bu hürriyet hayvanlarda var ve hayvanlar bile böyle davranmaz. Toplumun içindeki yaşantı akılalmaz, korkunç, ahlaksız bir boyut kazandı. İnanan insanlar ise bunun karşısında aciz, işte bugün açılışını yaptığımız bu yurtta yetişen insanlar, bu problemleri ciddi olarak görecek ve tamiri için gayret sarf edecek. Ama önce üzerlerine düşen vecibeyi yerine getirerek başlayacak. İmam hatip okulunu, ilahiyatı bitirmiş, bazı görevler üstlenmiş, ücretinin karşılığında yeri geldiği zaman namaz kılabiliyor ama inancının gereğini yerine getirme noktasındaki acziyeti de gözlerden kaçmıyor. Türkiye genelinde imam hatip okullarının sayısı arttı. Aslında neredeyse bütün okullar, imam hatip okulu haline geldi. Böyle bir durum karşısında sokağa çıktığımızda; herkesin daha edepli ve camilerin de tıka basa dolu olmasını beklerdik. Böyle bir manzara ile karşı karşıya mıyız? Sokaktaki bu korkunç ahlaksızlık tablosu, bizi ne kadar rahatsız ediyor" dedi.

'ZULME KARŞI GELMEKLE ZULÜM ORTADAN KALKMIYOR'

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıları değerlendiren Karamollaoğlu, "Dünyaya güya demokrasi, fikir hürriyeti, inanç hürriyetini getiren ülkeler, bu zulmü alkışlamakla kalmıyor, sonuna kadar da destekliyor. Şu anda İsrail'e karşı Hamas gibi kuruluşlar, kendilerini müdafaa edebilmek için tepki gösteriyorlar; ama bu zulmü durdurma imkanları yok. Başlangıçta çok daha feciydi, şimdi ise toplum alıştı. Her gün 30-40 kişi öldürüldüğü zaman, 'Eh bugün de o kadar fazla bir şey olmamış' diyebiliyor. Gazze'de 40 bin kişi hayatını kaybetti. Öyle bir vahşet yaşanıyor ki bu vahşetin içinde sadece çarpışanlar değil, yaralanıp hastaneye düşenler, hastaneler, okullar, mescitler, kiliseler maalesef paylarına düşeni alıyor. Hiçbir duraksama yok. Batı da ise herhangi bir tereddüt yok. Dünya yaşanan bu zulmü sadece seyretmekle yetiniyor. Biz de tepki gösteriyoruz, kınıyoruz, 'Kahrol düşman' demekle düşman ortadan kalkmıyor. Zulme karşı gelmekle zulüm ortadan kalkmıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Temel Karamollaoğlu, İnsan Hakları, Politika, İsrail, Yaşam, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika Karamollaoğlu'ndan Ahlaki Uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:14 Cem Garipoğlu’nun otopsisinden ne sonuç çıkmıştı Fethi kabir öncesi yeniden gündem oldu Cem Garipoğlu'nun otopsisinden ne sonuç çıkmıştı? Fethi kabir öncesi yeniden gündem oldu
08:16 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş
23:21 Netanyahu’dan suikastın ardından ilk açıklama Yeni katliamların sinyalini verdi Netanyahu'dan suikastın ardından ilk açıklama! Yeni katliamların sinyalini verdi
21:46 Hakan Fidan, Nasrallah’ı öldüren İsrail’in kirli planını açıkladı Hakan Fidan, Nasrallah'ı öldüren İsrail'in kirli planını açıkladı
20:46 Biden’ın keyfine diyecek yok Nasrallah’ın ölümüyle ilgili ilk sözler Biden'ın keyfine diyecek yok! Nasrallah'ın ölümüyle ilgili ilk sözler
11:53 Cenazesi 27 gün sonra Türkiye’ye getirilen Ahu Tuğba’ya büyük vefasızlık Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık
11:32 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum’u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun
11:10 Magandalar hız kesmiyor Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü Magandalar hız kesmiyor! Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü
11:01 İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü
10:45 Taraftar bir ilke şahit olacak Okan Buruk’tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı Taraftar bir ilke şahit olacak! Okan Buruk'tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı
10:34 Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı
10:10 Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti
10:03 Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü
09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
09:14 Netanyahu’nun kanlı saldırı emrini verdiği an Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2024 09:42:53. #1.11#
SON DAKİKA: Karamollaoğlu'ndan Ahlaki Uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement