Karamollaoğlu, seçimi neden kaybettiklerine dair değerlendirmelerde bulundu: Mitingte 10 kişi konuşur mu?

Kaybedilen 14 ve 28 Mayıs seçimlerini değerlendiren Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, "Bütün genel başkanlar Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olduk. Bunun yanına belediye başkanları da getirildi.Bizim bu belediye başkanlarına karşı içimizde bir husumet yok ama bunlar doğru değil. Biz bir mitinge gidiyoruz. 7 kişi konuşuyor. Bunlar acemilik oldu. İki kişi, üç kişi konuşur. 10 kişi konuşur mu?'' diye konuştu.

KAYBETTİKLERİ SEÇİMİ DEĞERLENDİRDİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV5'te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karamollaoğlu, Millet İttifakı olarak kaybettikleri 14 ve 28 Mayıs seçimlerini değerlendirdi.

"YÜZDE 56'LARI YAKALAMA ŞANSIMIZ VARDI"

Seçime bir ay kala yüzde 56'ları yakalama şanslarının olduğunu ifade eden İmamoğlu ve Yavaş'ın gelmesiyle son zamanlardaki karışıklığın sonucu etkilediğini söyledi. Karamollaoğlu şunları söyledi: ''Hem Cumhurbaşkanlığı hem Meclis seçiminde yüzde 56'ları yakalama şansımız vardı. Fakat son zamanlarda karışıklık oldu.

"HEPİMİZ YARDIMCI ADAYI OLDUK"

Bütün genel başkanlar Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olduk. Bunun yanına belediye başkanları da getirildi.Bizim bu belediye başkanlarına karşı içimizde bir husumet yok ama bunlar doğru değil.

"2-3 KİŞİ KONUŞUR, 10 KİŞİ KONUŞUR MU?"

Biz bir mitinge gidiyoruz. 7 kişi konuşuyor. Bunlar acemilik oldu. Hiçbir zaman böyle bir şey yapılmamalıydı. İki kişi, üç kişi konuşur ya. 7 kişi konuşur mu? 10 kişi konuşur mu?'' Eksiklerimiz, yanlışlıklarımız oldu. Böyle bir neticeyle karşılaştık."