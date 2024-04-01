Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yeniden seçildi

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre, yüzde 54,5 ile sandıktan birinci çıktı ve yeniden Karatay Belediye Başkanlığı'na seçildi.
Başkan Hasan Kılca, seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Kendisine destek veren herkese teşekkür eden Hasan Kılca, "Değerli Karataylı hemşehrilerim, sizlere en kalbi teşekkürlerimi iletiyorum. Bugün bir başka Karatay heyecanımızın yeni bir muştusudur. Her sokağında, her karışında bir ve beraber olduğumuz; aşkımız, sevdamız Karatay'ımıza hizmet etme fırsatını bizlere yeniden veren her bir vatandaşıma gönülden şükranlarımı sunuyorum. Nasıl ki geride kalan 5 yılda, 5 yılı aşan işlere birlik ve beraberliğimizin bereketiyle imza atmışsak, yeni dönemde de aynı heyecanla, daha fazla yatırım ve hizmetle Karatay'ımızın her köşesinde olmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı taçlandıracak yepyeni projelerimizi ve her yaştan insanımıza dokunacak yatırımlarımızı bir bir şehrimize kazandıracağız. Bugüne kadar onurla ve gururla taşıdığımız 375 bin hemşehrimizin emanetini, tek bir zerresine dahi halel getirmeden yine aynı sorumlulukla taşımayı sürdüreceğiz. Bugün kazanan Karatay'dır, Karataylı her bir hemşehrimdir. Ayırmadan, ayrıştırmadan hizmet ettiğimiz tüm vatandaşlarımız daima başımız tacıdır. Yerel seçim sürecinde, ortak paydamız Karatay için emek harcayan tüm aday arkadaşlarımıza, demokrasi şölenine katkıları dolayısıyla teşekkür ediyorum. Bizim için kaide Karatay'dır ve Karataylı hemşehrilerimdir. Şehrimiz için olan her fikre, duygu ve düşünceye kapımız bugüne kadar açık olmuştur, bundan sonra da daima açık olacaktır" dedi.
Başkan Kılca, seçim süreci boyunca sahada gayretle çalışan Cumhur İttifakının tüm mensuplarına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve sandıkta iradesini ve şahsına desteğini gösteren bütün hemşehrilerine teşekkür etti. - KONYA
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İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı'nın resmi olmayan verilerine göre, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 51,14 oy alarak seçimi kazandı. AKP adayı Murat Kurum ise yüzde 39,59 oyda kaldı. İtiraz süreleri ise belirlendi.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra belde belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti'nin adayı Ersan Çölgeçen, kesin olmayan sonuçlara göre kazandı. Çölgeçen, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, kendisini destekleyen herkese teşekkür ederek, beldenin gelişimi ve kalkınması için çalışmalarına devam edeceğini belirtti.
31 Mart yerel seçimlerinde CHP Bursa'da büyükşehir belediye başkanlığını kazandı. CHP'nin adayı Mustafa Bozbey Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. CHP ayrıca ilçe sayısını da artırdı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 25-31 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdikleri uygulamalar sonucunda 417 aranan şahsı yakaladı. Ayrıca, yapılan çalışmalarda 129 ruhsatsız tabanca, 38 ruhsatsız tüfek ve 5 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Uygulamalar sonucunda 104 kişi tutuklandı, 3 bin 58 fişek, 3 çalıntı araç, 21 çalıntı motosiklet bulundu ve 81 kişiye 79 bin TL idari para cezası uygulandı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 10 Suriye uyruklu göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli ise tutuklandı. Yakalanan göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi olan ve hakkında kesinleşmiş 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan eski polis memuru Y.V'nin saklandığı yerin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledi. Y.V. gözaltına alındı ve örgütle bağlantısını gösteren deliller bulundu. Eski polis memuru, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde AK Parti'den aday olan Erkan Aksoy, tekrar belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2024 seçimlerinde Aksoy 950 oy alırken, CHP'nin adayı Nazim Kaya 724 oy, Yeniden Refah Parti'sinin adayı Bilal Sadak ise 31 oy aldı.
İstanbul'da yapılan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına göre, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 51,14 oy alarak birinci oldu. AK Parti'nin adayı Murat Kurum ise yüzde 39,59 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. Seçimlere toplamda 11 milyon 314 bin 534 seçmenin bulunduğu İstanbul'da, oy kullanma oranı ise 8 milyon 970 bin 212 olarak gerçekleşti. Ayrıca, 2 buçuk milyona yakın kişi oy kullanmadı.
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