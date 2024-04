Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yeniden seçildi

Politika

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre, yüzde 54,5 ile sandıktan birinci çıktı ve yeniden Karatay Belediye Başkanlığı'na seçildi.

Başkan Hasan Kılca, seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Kendisine destek veren herkese teşekkür eden Hasan Kılca, "Değerli Karataylı hemşehrilerim, sizlere en kalbi teşekkürlerimi iletiyorum. Bugün bir başka Karatay heyecanımızın yeni bir muştusudur. Her sokağında, her karışında bir ve beraber olduğumuz; aşkımız, sevdamız Karatay'ımıza hizmet etme fırsatını bizlere yeniden veren her bir vatandaşıma gönülden şükranlarımı sunuyorum. Nasıl ki geride kalan 5 yılda, 5 yılı aşan işlere birlik ve beraberliğimizin bereketiyle imza atmışsak, yeni dönemde de aynı heyecanla, daha fazla yatırım ve hizmetle Karatay'ımızın her köşesinde olmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı taçlandıracak yepyeni projelerimizi ve her yaştan insanımıza dokunacak yatırımlarımızı bir bir şehrimize kazandıracağız. Bugüne kadar onurla ve gururla taşıdığımız 375 bin hemşehrimizin emanetini, tek bir zerresine dahi halel getirmeden yine aynı sorumlulukla taşımayı sürdüreceğiz. Bugün kazanan Karatay'dır, Karataylı her bir hemşehrimdir. Ayırmadan, ayrıştırmadan hizmet ettiğimiz tüm vatandaşlarımız daima başımız tacıdır. Yerel seçim sürecinde, ortak paydamız Karatay için emek harcayan tüm aday arkadaşlarımıza, demokrasi şölenine katkıları dolayısıyla teşekkür ediyorum. Bizim için kaide Karatay'dır ve Karataylı hemşehrilerimdir. Şehrimiz için olan her fikre, duygu ve düşünceye kapımız bugüne kadar açık olmuştur, bundan sonra da daima açık olacaktır" dedi.

Başkan Kılca, seçim süreci boyunca sahada gayretle çalışan Cumhur İttifakının tüm mensuplarına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve sandıkta iradesini ve şahsına desteğini gösteren bütün hemşehrilerine teşekkür etti. - KONYA