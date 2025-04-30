Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kentsel Ekonomi Forumu'na Katıldı - Son Dakika
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Politika

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kentsel Ekonomi Forumu'na Katıldı

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kentsel Ekonomi Forumu\'na Katıldı

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, çevrimiçi olarak katıldığı Kentsel Ekonomi Forumu Yönlendirme Komitesi Toplantısında, belediyenin borçsuz modeli ve sürdürülebilir kalkınma vizyonunu paylaştı. Başkan Kılca, Karatay Belediyesi'nin mali disiplini ve 24 bin konut üretimiyle şehirdeki konut arzına katkı sağladığını vurguladı.

30.04.2025 11:51  Güncelleme: 11:53
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Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kentsel Ekonomi Forumu Yönlendirme Komitesi Toplantısına katıldı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bu yıl 7'ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Kentsel Ekonomi Forumu'nun (UEF7) Birinci Yönlendirme Komitesi Oturumuna çevrimiçi olarak katıldı. Komitede yer almaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Kılca, Karatay Belediyesi'nin finansal başarıları ve sürdürülebilir kalkınma vizyonunu katılımcılarla paylaştı. Başkan Kılca, konuşmasında şunları kaydetti: "Bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilecek olan Kentsel Ekonomi Forumu'nun Yönlendirme Komitesi'nde bulunmaktan şahsım ve şehrim adına büyük bir memnuniyet duyuyorum. 30 yıla yaklaşan belediyecilik tecrübemizle, kamu çalışmalarında etkileşimi artıran bu tür organizasyonların, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada önemli bir zemin oluşturduğuna inanıyoruz. Karatay'da hayata geçirdiğimiz başarılı uygulamaları her zaman, her platformda paylaşmaya hazırız."

Karatay'ın borçsuz belediyecilik modeli dikkat çekiyor

Karatay Belediyesi'nin mali disipliniyle örnek gösterilebileceğini vurgulayan Başkan Kılca, "Doğru planlama, gerçekçi yatırımlar, etkili tasarruf yöntemleri, enerji verimliliği ve ekonomik gelişmelerin analiz edilmesi gibi alanlardaki adımlarımız; Karatay Belediyesi'ni borçsuz bir belediye haline getirmiştir. Bu anlayış, kentsel ekonomiye katkı sağlayan önemli bir modeldir" dedi.

Belediye öncülüğünde 24 bin konut üretildi

Konut arzı konusunda Karatay'ın Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden biri olduğunu söyleyen Başkan Kılca, bugüne kadar belediye öncülüğünde kooperatif modeliyle 24 bin konut üretildiğini ifade etti. Kılca, vatandaşların bu sayede ev sahibi olduklarını belirterek, bu alandaki deneyimlerinin de forumda değerli katkılar sağlayacağını dile getirdi. Karatay Belediyesi olarak tüm yatırımları sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Kılca, bu çalışmaların gönüllü yerel değerlendirme raporlarında ele alındığını ve her yıl revize edilerek paydaş kurumlarla paylaşıldığını söyledi. Komite üyelerine teşekkür eden Başkan Hasan Kılca, Ekim ayında yapılacak Uluslararası Kentsel Ekonomi Forumu'nun anlamlı paylaşımlara ev sahipliği yapacağına olan inancını dile getirdi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kentsel Ekonomi Forumu'na Katıldı - Son Dakika

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