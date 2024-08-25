Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Politika

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçenin dört bir yanına yaptığı ziyaretlerde, mahalle sakinleriyle buluşmaya devam ediyor.

Karatay Belediyesi başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de eşlik ettiği mahalle ziyaretleri çerçevesinde Başkan Hasan Kılca; Saracoğlu, Erler, Çatalhöyük, Karaaslan, Selim Sultan, Kumköprü, Gaziosmanpaşa, Akabe, Aziziye ile merkeze uzak Divanlar, Karakaya, Göçü, Yarma ve Sakyatan Mahallelerini ziyaret ederek muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Belediye başkan yardımcıları ile birlikte önce mahalle muhtarlarını ziyaret ederek belediyenin söz konusu bölgelerde yürüttüğü çalışmaları inceleyen Başkan Kılca, vatandaşın talep ve önerilerini de dinleyip istişare etme fırsatı buldu.

"Her bir hemşehrimizin düşüncesi bizim için önemli"

Mahalle muhtarlarıyla yaptığı görüşmelerde Başkan Kılca, Karatay Belediyesi olarak mahallelerle sık sık istişarelerde bulunduklarını belirterek, "Karatay Belediyesi olarak ilçenin her köşesine en iyi hizmeti götürme anlayışıyla çalışıyoruz. Mahallerimizde muhtarlarımız ve hemşehrilerimizle sık sık bir araya geliyoruz. Bu yaptığımız ziyaretlerimizle muhtarlarımızın ve mahalle sakinlerimizin taleplerini dinliyor, yapılacak çalışmalar hakkında da bilgiler veriyoruz. Ortak akılla yapılan işler hizmet kalitemizi artırıyor. Her bir hemşehrimizin düşüncesi bizim için çok önemli. Karatay'ımızın daha da gelişmesini kendimize en önemli görev olarak görüyoruz. Bu çerçevede yerel yönetimler olarak üzerimizdeki sorumlulukla hareket ediyoruz. Karatay'da en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz" dedi. - KONYA