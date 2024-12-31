Karatay Belediye Başkanı Kılca, 2024\'ü Değerlendirdi ve 2025 İçin Beklentilerini Paylaştı

Politika

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, 2024'ün belediyecilik faaliyetleri açısından oldukça verimli bir yıl olduğunu belirterek, 2025'in ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

Başkan Hasan Kılca, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Mesajında 2025'in ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Hasan Kılca, 2019'dan bu yana Karatay için pek çok alanda önemli yatırımları hayata kazandırdıklarının altını çizdi. 2024'ün belediyecilik faaliyetleri açısından oldukça verimli bir yıl olduğuna vurgu yapan Başkan Hasan Kılca, birçok alanda önemli işlere imza attıklarını aktardı. Hasan Kılca, şöyle devam etti:

"Sosyal belediyecilik anlayışla Karatay'ımız için her alanda hizmet üretmeye devam ediyoruz. Eğitimden sağlığa, kültürden sanata, altyapıdan üstyapıya, yeşil alanlardan parklara, Kafe Karataylardan spor komplekslerine kadar pek çok projede gayretle çalışıyoruz. Tarihimizin bize yüklediği sorumluluk bilinciyle ilçemizin ihtiyacı, vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda hizmet üretiyoruz. 2024 yılı Karatay için yine hizmetle dolu bir yıl oldu. Tarihimizi korumak ve yaşatmak adına 800 yıllık Obruk Hanı'nın restorasyonunu tamamlayarak 'Obruk Kervansaray Müze Otel' olarak hizmete kazandırdık. İçerisinde bebek kütüphanesi de bulunan Hoş Kubbe Millet Kütüphanemiz tamamlanarak yoğun bir ilgiyle çalışmalarını sürdürüyor. Spor yatırımlarımız çerçevesinde Kapalı Tenis Kortu'muz spor severlerimizle buluştu. Ayrıca, Türkiye'nin en büyüğü olacak Engelsiz Yaşam Merkezi'mizin yapımı hızla devam ediyor ve inşallah en kısa sürede hizmete açacağız. Belediye tarihimizin en yüksek bütçeli yatırımı olan Karatay Spor Merkezi'mizin de yapımında sona yaklaşmış bulunuyoruz. Bu merkezimizi de tamamlayarak ilçemizin spor yapılanmasına değerli bir katkı sunacağız. Geçmişten ilham alarak geleceğimizi inşa ederken sadece yeni binalar, yeni yollar, yeni tesisler yapmıyoruz aynı zamanda neslimizin ihyası için kültür ve sanat programları, güvenli ve modern alanlar yapıyoruz."

"2025 yılında da öz kaynaklarımızla büyümeye devam edeceğiz"

Hasan Kılca, 2024 yılında da hiçbir borçlanmaya girmeden tüm yatırım ve hizmetleri öz kaynakları ile gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Kılca, "2025 yılında da öz kaynaklarımızla güçlenmeye devam edeceğiz" dedi. Başkan Kılca, "Sosyal alanlardan park çalışmalarımıza kadar yüzlerce hizmeti Karatay'ımıza kazandırdık. Yeni sağlık tesislerimizi hizmete sunduk ve duraksamadan yenilerinin yapımına başladık. İlçemizin derslik sayısını artıracak yeni okul yapımlarımıza 2024 yılında da devam ettik. Büyük bölümü yeşil kuşak parklardan oluşan 11 yeni park ve yeşil alanını daha bu yıl içerisinde tamamladık ve hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Ulaşımda da büyük adımlar attık. Toplamda 151 kilometrelik yol çalışması yaparak, merkezde caddelerimizi, sokaklarımızı, sanayi yollarımızı; merkeze uzak mahallelerimizde bağlantı yollarımızı yeniledik. Sadece bir yılda 103 bin metrekare kilitli parke uygulaması yaptık. Bu yatırımlarımızın tamamını borçlanmaya gitmeden yüzde yüz öz kaynaklarımızla yaptık. Üzerimizdeki büyük emanetin sorumluluğuyla Karatay'ımızın hangi alanda neye ihtiyacı varsa o alanda elimizi taşın altına koymaktan asla geri durmadık. Bunca bereketli çalışmanın temelinde de vatandaşlarımızın duası, bizlerin heyecanı ve gözümüzün nuru çocuklarımıza bırakacağımız güzel yarınların hasreti var. Bu gaye ile çalışmalarımızı durmadan, duraksamadan sürdürmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, 2025'in ilçemiz, şehrimiz, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için başta sağlık olmak üzere güzellikler ve hayırlar getirmesini diliyor, tüm hemşehrilerimin yeni yılını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA