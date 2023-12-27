Karatay Belediyesi, 2023 Yılında 36 Yeni Parkı Hizmete Sundu

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, gelecek nesillere daha yeşil bir ilçe bırakma hedefiyle bugüne kadar olduğu gibi 2023 yılı boyunca da önemli çalışmalara imza attı. Yıl içerisinde 36 yeni parkın daha yapımını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunan Karatay Belediyesi, önümüzdeki yılın planlamasını da hazırladı.

Karatay Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşların huzur ve güven içinde dinlenebileceği, ailelerin çocuklarıyla birlikte kaliteli zaman geçirebileceği yeşil alanları artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Karatay Belediyesi, 2023 yılı içerisinde projelendirdiği 36 parkın yapımını tamamlayarak vatandaşın hizmetine sundu. Söz konusu çalışmalarla ilçe genelindeki park sayısı da 234'e yükselmiş oldu. Karatay Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 305 personel ile 40 araçla yıl boyunca bir yandan projelendirilen yeni parkların yapımını tamamlarken, bir yandan da ilçede ağaçlandırma, yeşillendirme, çevre düzenlemeleriyle de mevcut parkların ve yeşil alanları revize edip vatandaşın hizmetine sundu.

2023'de 36 park daha ilçeye kazandırıldı

Karatay'ın çok daha güzel bir görünüme kavuşması için çalışan Karatay Belediyesi, 2023 yılı içerisinde ilçe genelindeki okullar, camiiler, sosyal yaşam alanları gibi pek çok alanda çevre düzenlemesi ile yeşillendirme çalışması yaptı. Belediye ekipleri, 2023'te projelendirilen 36 parkı daha ilçeye kazandırdı. Bu projelerle birlikte ilçedeki park sayısı da 234'e yükseldi.

Köprübaşı Mahalle Parkı, Mengene Mahalle Parkı, Hamzaoğlu 2. Etap Mahalle Parkı ile Akabe Mahallesi Ahmet Çalık Parkı'nın devamı niteliğinde yapılan parklar gibi büyük projelerin yanı sıra aralarında mahalle parklarının da olduğu ve toplamda 125 bin metrekare alana sahip 36 parka 70 bin adet bitki ve fidan dikildi. Karatay Belediyesi, 14 bin metrekare alanda 190 farklı çeşit 50 bin adet gülfidanının dikildiği Karatay Mevlana Gül Bahçesi'ni de 2023 Mevlana Yılı anısına bu yıl içerisinde tamamladı. Söz konusu bahçenin yanı sıra onlarca parkta yeşillendirme çalışması yapan, bu parklarda sosyal donatı alanları oluşturan, çocuk oyun grupları yerleştiren ve daha birçok unsuru projelere dahil eden Karatay Belediyesi, böylece ilçe halkının hayatına önemli katkılar sunmuş oldu. Bu arada yıl içindeki park yapımı, yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarıyla Karatay Belediyesi, toplamda 71 binin üzerinde fidanı ve bitkiyi toprakla buluşturdu. 2023'teki tüm bu çalışmalarla Karatay'da kişi başına düşen yeşil alan miktarı da önemli bir artış sağlayarak 16 metrekareye yükselmiş oldu.

İlçenin çehresini değiştirecek çalışmalar yapan Karatay Belediyesi, 2024 için de planlamalarını hazırladı. Bu kapsamda Karatay Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, önümüzdeki yıl içerisinde 95 bin metrekarelik alana 12 parkı daha ilçeye kazandırmayı planlıyor. Karatay Belediyesi, bugüne kadar olduğu gibi 2024'te de ilçenin dört bir yanına yeni parkların yapımı, ağaçlandırma, yeşillendirme ve yeşil kuşak kazandırmaya devam edecek.

"Geleceğe güzel bir Karatay bırakmak için emek veriyoruz"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, temiz çevre, yeşil, toprak ve temiz suyun bütün dünyanın ortak meselesi olduğunun altını çizerek söz konusu değerlerin korunması ve geleceğe miras olarak bırakılmasının önemine vurgu yaptı. Karatay Belediyesi olarak bu alanlarda yaptıkları çalışmaları değerlendiren Başkan Hasan Kılca, "Karatayımızın yeşil ve sosyal alanlarıyla çok daha güzel bir noktaya gelebilmesi adına belediye olarak kendimize önemli bir hedef belirledik. Bu kapsamda da Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün büyük bir çabası var. Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemize yeni parklar, bahçeler ve yeşil kuşaklar kazandırdık, kazandırmaya devam ediyoruz. Sadece bu yıl 36 parkı daha ilçemize kazandırmış olduk. Böylece ilçemizdeki park sayısı 234'e yükseldi. Yeni park projelerimizin tamamını mahalle sakinlerimizden gelen talepleri dikkate alarak hayata geçiriyoruz. 2024 planlamamıza göre de 95 bin metrekare alanda daha yapılacak 12 parkımız olacak. İlçemiz genelinde büyük bir ağaçlandırma ve yeşillendirme seferberliği de başlattık. Kazandırdığımız parkların yanında bugüne kadar ilçemizin dört bir yanında on binlerce fidan ve bitkiyi toprakla buluşturduk. Amacımız, ilçemizde kişi başına düşen yeşil alan miktarını daha da yukarılara çıkarmak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yeşil alan miktarını planlı bir şekilde daha da artırarak hemşehrilerimizin huzur içinde vakit geçirebileceği bir Karatay sunmaya devam edeceğiz" dedi. - KONYA