Karesi Belediye Meclisi Son Toplantısını Gerçekleştirdi

Karesi Belediye Meclisi'nin 2019-2024 döneminin son aylık olağan toplantısı Belediye Başkanı Dinçer Orkan başkanlığında yapıldı. Toplantıda meclis üyelerine hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Orkan, üyelere teşekkür plaketi takdim etti.
Karesi Belediye Meclisi'nin 2019-2024 döneminin son aylık olağan toplantısı gerçekleştirildi. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan başkanlığında gerçekleştirilen Şubat ayı toplantısı ile meclis üyeleri vedalaştı. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan başkanlığında gerçekleştirilen son meclis toplantısında gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı ve komisyon raporlarına ait dosyalar meclise sunuldu.
Başkan Orkan helallik istedi
Meclis toplantısı sonunda bir konuşma gerçekleştiren Başkan Orkan, "5 sene benim için çabuk geçti. Bu kadar hızlı geçeceğini tahmin etmemiştim. Dünyanın döngüsünün bir hızı var. Ama bu bizim için sanırım daha hızlı geçiyor. 5 yılımızı bitirdik. Fıtratım gereği kimsenin kalbini kırmadan, insanların hür ve demokratik bir şekilde görüşlerini ifade edebileceği bir meclis olması için çaba sarf ettim. Eğer fark etmeden herhangi bir arkadaşımızın kalbini kırdıysak özür diliyorum. İnşallah herkes bize hakkını helal eder. Benden yana tüm haklarım helal olsun. Tabi her şeyin bir sonu var. Türkiye'de yerel seçimler 5 yılda bir oluyor. Önümüzde bir yerel seçim var. Kimler aday olur, kimler hangi ilçelerde başarılı olur onu 2 ay sonra göreceğiz. Önemli olan memleketimize, ilçemize iyi, doğru ve güzel şeyler yapılsın. Derdim ve tek isteğim o. Bir vatandaş olarak Karesi'de iyi ve güzel şeyler olmasını isterim. Bugüne kadar yapabildiğim kadarıyla, tecrübe ve bilgilerimizle bir şeyler yaptık. 2. dönemini tamamlayan bir Karesi'nin daha güçlü, daha etkili ve Balıkesir'e her zaman yakışan bir ilçe belediyesi olmaya devam edeceğine inanıyorum" dedi.
Karesi Belediyesi'nin yeni hizmet binasındaki Meclis Salonunda düzenlenen toplantıda bazı meclis üyelerinin de veda konuşmaları ardından düzenlenen törende, beş yıl boyunca görev yapmış olan Karesi Belediyesi meclis üyelerine Başkan Dinçer Orkan, teşekkür plaketi takdim etti. Başkan Orkan meclis üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - BALIKESİR
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