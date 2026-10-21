Karma evlilik çocuklarının GKRY vatandaşlık başvurusu AİHM'de dosya numarası aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Karma evlilik çocuklarının GKRY vatandaşlık başvurusu AİHM'de dosya numarası aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, karma evlilik çocuklarının GKRY vatandaşlık başvurusunun AİHM'de dosya numarası aldığını ve esas yönünden incelenmesinin beklendiğini açıkladı. Bazı çocuklara vatandaşlık verilse de bunun sorunun tamamen çözüldüğü anlamına gelmediğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, karma evliliklerden doğan çocukların Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) vatandaşlığına erişiminde yaşanan sorunlara ilişkin bir başvurunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde işleme alındığını ve sürecin esas yönünden incelenmesinin beklendiğini açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, katıldığı bir televizyon programında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) vatandaşlarıyla yapılan karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık hakkına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erhürman, çocukların vatandaşlık başvurularında yaşanan sorunların yalnızca iki toplum arasındaki güven artırıcı önlemler kapsamında değil, insan hakları ve ayrımcılık yasağı çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık hakkıyla ilgili bir dosyanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşındığını açıklayan Erhürman, başvurunun dosya numarası aldığını ve esas yönünden incelenmesinin beklendiğini ifade etti. KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, davanın sonucuna ilişkin kesin bir değerlendirme yapamayacağını belirterek çocukların haklarının korunması için hukuki ve diplomatik girişimlerin sürdürüleceğini kaydetti.

Bazı çocuklara vatandaşlık verilmeye başlandı

Cumhurbaşkanı Erhürman, yürütülen girişimlerin ardından bazı çocukların vatandaşlık belgelerini almaya başladığını açıkladı. Vatandaşlık verilen çocukların kesin sayısını bilmediğini belirten Tufan Erhürman, sınırlı sayıdaki olumlu sonucun sorunun tamamen çözüldüğü anlamına gelmediğini vurguladı. Konunun BM ve AB'nin gündemine taşındığını belirten KKTC Cumhurbaşkanı, uluslararası girişimlerin devam edeceğini söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık hakkının BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından gündeme getirilen yedi güven artırıcı önlem arasında yer aldığını hatırlattı. Konunun uluslararası insan hakları mekanizmaları tarafından ele alınmasının önemine işaret eden Erhürman, çocukların haklarının korunması için Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve diplomatik çevrelerle temasların sürdürüleceğini ifade etti.

GKRY vatandaşlık başvurularının incelendiğini savunuyor

GKRY Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis 30 Eylül'de yaptığı açıklamada, karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık meselesinin güven artırıcı önlem olarak değerlendirilemeyeceğini savunmuştu. Letymbiotis, vatandaşlık başvurularının mevcut yasal kriterler doğrultusunda incelendiğini ve başvuruların değerlendirilmesi sürecinin 2024 yılında yeniden başladığını belirtmişti.

Kaynak: İHA
İnsan HaklarıDış PolitikaPolitikaEvlilikKıbrısDünyaAİHMSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin
Arabasını satıp Fenerbahçe’ye oynadı Hayalleri 90’da bitti Arabasını satıp Fenerbahçe'ye oynadı! Hayalleri 90'da bitti
30 bin TL borç 5 milyona çıktı Bedelini 15 yaşındaki oğlu ödedi 30 bin TL borç 5 milyona çıktı! Bedelini 15 yaşındaki oğlu ödedi
Ünlü börekçiye kan donduran tehdit: Hisselerini devretmezsen kafanı kopartırız Ünlü börekçiye kan donduran tehdit: Hisselerini devretmezsen kafanı kopartırız
Şehir hastanesine giden genç kadın isyan etti: Böyle bir şey görmedim Şehir hastanesine giden genç kadın isyan etti: Böyle bir şey görmedim
22 yaşında kredi kartı borcuna battı Bankalara söyledikleri şaşkına çevirdi 22 yaşında kredi kartı borcuna battı! Bankalara söyledikleri şaşkına çevirdi
13:15
Fransızların bacakları titriyor Korkularının adı Galatasaray’ın yıldızı
Fransızların bacakları titriyor! Korkularının adı Galatasaray’ın yıldızı
12:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e tepki: Hayırdır beyler hangi savaştasınız, kimle savaştasınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e tepki: Hayırdır beyler hangi savaştasınız, kimle savaştasınız?
12:21
Kız yurdunda kapıya asılan yazıya bakın Yorum bombardımanına tutuldu
Kız yurdunda kapıya asılan yazıya bakın! Yorum bombardımanına tutuldu
12:00
CHP Kurultayı ceza davasında mütalaa açıklandı Cemil Tugay dahil 3 kişiye beraat talebi
CHP Kurultayı ceza davasında mütalaa açıklandı! Cemil Tugay dahil 3 kişiye beraat talebi
11:20
Yeni Parti’nin ismi değişmeyecek AYM, Yenilik Partisi’nin itirazını reddetti
Yeni Parti'nin ismi değişmeyecek! AYM, Yenilik Partisi'nin itirazını reddetti
11:15
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 13:17:49. #.0.3#
SON DAKİKA: Karma evlilik çocuklarının GKRY vatandaşlık başvurusu AİHM'de dosya numarası aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei