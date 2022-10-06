ATATÜRK'ÜN KARS'A GELİŞİNİN 98'İNCİ YILI KUTLANDI - Son Dakika
Üye Girişi

ATATÜRK'ÜN KARS'A GELİŞİNİN 98'İNCİ YILI KUTLANDI

06.10.2022 11:33

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 98'inci yıl dönümü, törenle kutlandı.

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 98'inci yıl dönümü, törenle kutlandı. 98 yıl önceki gibi 'Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa' marşının çalındığı etkinlikte, halk oyunları gösterisi yapıldı.

Atatürk'ün Kars'a gelişinin 98'inci yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Hükümet Konağı önünde Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Programa Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, protokol üyeleri, askeri erkan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda devam eden törende konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, Atatürk'ün Kars'a gelişini şöyle anlattı

'Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gerek milli mücadele döneminde gerekse cumhuriyetin kuruluşundan vefatına kadar geçen süreçte memleketi karış karış gezmiştir. Doğusundan batısına yaptığı tüm yurt gezilerinde illere, ilçelere ve köylere gitmiş, halk ile iç içe olmuştur. Halkın görüşlerini almış ve tespitlerde bulunmuştur. Bu görüş ve tespitlerin ışığında halkın desteğini de arkasına alarak cumhuriyetin kurulmasını, ilke ve inkılaplarının oluşumunu sağlamıştır. Bu nedenle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sık sık düzenlediği yurt gezilerinin cumhuriyetin ilk 15 yılında toplumsal gelişimin ve kalkınmanın sağlanması açısından büyük önemi vardır. Gazi Mustafa Kemal Paşa, 6 Ekim 1924 Pazartesi saat 09.30'da özel bir katarla eşi ve maiyetindekilerle birlikte Sarıkamış'tan Kars'a hareket etmiştir. 9'uncu kolordu komutanı, Sarıkamış belediye reisi, jandarma komutanı ve Kars'tan gelen heyet, Mustafa Kemal Paşa'ya bu ziyarette refakat etmişlerdir. Beyaz ve kırmızı kurdelelerle süslenmiş üç vagondan ibaret olan katarın Mustafa Kemal Paşa'yı taşıyan vagonuna cumhuriyet sancağı konulmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve konukları taşıyan treni yol boyunca ve istasyonlarda halk bayraklarla karşılamaya çıkıyor, coşkun gösterilerle uğurluyorlardı. Kars sınırında Kars Valisi İbrahim Ethem Bey, Kars Mebusu Ömer Lütfü Bey, Halk Fırkası Reisi Bekir Bey, Belediye Reisi Cihangiroğlu İbrahim Bey tarafından karşılanan Mustafa Kemal Paşa, saat 12.00 civarında Kars'a ulaşmıştır. İstasyondan Türk Ocağı'na ait binaya kadar yollara halılar döşenmiş, halk ve öğrenciler yolun iki yanına dizilmişti. Süslü arabalar, atlılar ve yöresel kıyafetleriyle halk, istasyonu doldurmuştu, Karslılar büyük kurtarıcıyı coşkuyla karşılıyor, adım başı kurbanlar kesiliyordu. Atatürk, Türk Ocağı'nda kısa bir süre dinlendikten sonra hükümet binasına geldi. Burada Kağızman ve Ardahan'dan gelen özel heyetlerle bir süre görüştü. Kars'ın ihtiyaçları, yapılan işler konusunda ilgililerden bilgi aldı. Bir süre önce meydana gelen yer sarsıntısı, Kars ve çevresinde geniş zararlar vermiştir. Atatürk, devlet yardımının, en kısa zamanda Kars'a ulaşacağını, bundan emin olmalarını söyledi. Daha sonra komutanlığı ziyaret etti. Kars Numune Okulu'ndan sonra Atatürk, Kız Okulu'na geldi. Kadın ve erkek öğretmenlerin verdiği çayda bulundu. Akşam Kars valisinin konağında verilen elli kişilik ziyafete katılan Gazi, Kars'ta kendisine gösterilen alakadan çok memnun olmuş, bölge sorunları ve muhit hakkında verilen izahatı büyük bir alaka ile dinlemiş ve meselelerin halledilmesi için teşebbüste bulunacağını ifade etmiştir. Bu sırada çevre şehir ve kasabalardan devamlı heyetler geliyor, Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı davet ediyorlardı. Daha sonra Atatürk, Kars Türk Ocağı'nı şereflendirdi. Gençler zengin bir program hazırlamışlardı. Önce konuşmalar oldu, şiirler okundu. Kars'ın kurtuluşu ile ilgili bir temsil verildi. Gecenin en büyük sürprizi 'Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa' marşı ve sergilenen oyunu olmuştu.'

Törende daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu. 98 yıl önceki gibi 'Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa' marşı eşliğinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı halk oyunları ekibi, gösteri yaparak açtıkları Türk bayrağını Vali Türker Öksüz'e teslim etti. Vali Öksüz, bayrağı öperek teslim aldı. Kutlama programı, halk ozanlarının konseriyle sone erdi.

-Atatürk anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve istiklal marşı

-Salon programından detay

-Kültür ve Turizm İl Müdürü Hayrettin Çetin'in konuşması

-Şiirler, halk oyunları ve aşık atışmaları

Haber-Kamera Volkan KARABAĞ KARS (DHA)

YORUMLAR
500
Kars gündem haberleri | Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 98'inci yıl dönümü kutlandı Kars gündem haberleri | Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 98'inci yıl dönümü kutlandı HDP Eş Genel Başkanı Sancar partililerle buluştu HDP Eş Genel Başkanı Sancar partililerle buluştu Kars haberleri... Kars'ta Açık Kapı vatandaşların sorunları çözüyor Kars haberleri... Kars'ta Açık Kapı vatandaşların sorunları çözüyor
Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Hükümet, Kars, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ATATÜRK'ÜN KARS'A GELİŞİNİN 98'İNCİ YILI KUTLANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:43 Lionel Messi, futboseverlerin hayallerini yıktı: Son turnuvam
19:13 Güney Kıbrıslı taraftarlar Fenerbahçe mücadelesi öncesi küstah açıklamalar yaptı
18:59 Trabzonspor, deplasmanda Monaco'ya konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
18:04 Burak Yılmaz "Harap oldum" diyerek itiraf etti: Duştayken çok ağladım
18:02 Saadet Partisi'nden MHP lideri Devlet Bahçeli kararı!
17:52 Şırnak'ta 3 asırdır devam eden gelenek! Mezarlıkta buluşup dua ediyor, yemek yiyorlar
17:53 Ataşehir'deki hastane skandalında yeni ayrıntı! Hastaya uygulanan kötü muamele görüntülerini ele geçiren temizlik çalışanı, şantaj yapmış
17:39 Vitor Pereira, Premier Lig yolcusu! Wolverhampton'ın Bruno Lage ile yollarını ayırması sonrası görüşmeler başladı
17:36 Türkiye'den ABD'ye taşınan oyuncu Mete Horozoğlu imaj değiştirdi!
16:44 Ankara'da feci olay! Kreşteki kaydıraktan düşen minik Yusuf beyin kanaması geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 19:50:20. #1.11#
SON DAKİKA: ATATÜRK'ÜN KARS'A GELİŞİNİN 98'İNCİ YILI KUTLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement