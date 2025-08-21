Kars-Iğdır Demiryolu Hattı'nın Temeli Atılıyor - Son Dakika
Kars-Iğdır Demiryolu Hattı'nın Temeli Atılıyor

Kars-Iğdır Demiryolu Hattı\'nın Temeli Atılıyor
21.08.2025 14:17
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, 110 milyar lira yatırım bedeliyle Kars-Iğdır hattını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarın temeli atılacak Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Hattı'nın yaklaşık 110 milyar lira yatırım bedeliyle inşa edileceğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, 2,4 milyar Euro dış kredi sağlandıklarını hatırlatarak hattın ülkeye döviz girdisi sağlayacağını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin, Avrasya'nın lojistik kalbindeki yerini sağlamlaştıracak Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temelinin 22 Ağustos Cuma günü atılacağını açıkladı. Hattın Zengezur Koridoru'nun asli parçalarından biri olacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Daha önce 2,4 milyar Euro dış kredi sağladığımız hat, ülkemize de döviz girdisi sağlayacak. Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'nın tamamı ise yaklaşık 110 milyar lira yatırım bedeliyle inşa edilecek" açıklamasında bulundu.

5,5 milyon yolcu, 15 milyon ton yük kapasitesi

Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'nın teknik detaylarına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, hattın 224 kilometre uzunluğunda, çift hatlı, elektrifikasyonlu ve sinyalizasyonlu olarak inşa edileceğini belirtti. Uraloğlu, "Yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak bu hat, sadece lojistik kapasite anlamında değil; inşa kalitesi, tünel ve viyadük tasarımı gibi unsurlarla da ileri mühendislik örneği olacak. Hattın yapımında 5 tünel, 19 aç-kapa tünel, 3 viyadük, 10 köprü, 144 altgeçit, 27 üstgeçit ve 480 menfez yer alacak. Hattımızı 2029 yılının sonunda tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Türkiye bu tabloda bir jeostratejik güven adası olarak öne çıkıyor"

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin jeostratejik konumunun küresel tedarik zincirlerinde de belirleyici bir rol üstlendiğini belirterek, "Bugün artık dünyada güvenli, öngörülebilir ve sürdürülebilir ulaştırma rotaları tartışılıyor. Türkiye bu tabloda bir jeostratejik güven adası olarak öne çıkıyor. Zengezur Koridoru ve onun ayrılmaz parçası olan temelini atacağımız Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Hattı da bunun somut göstergelerindendir. Zengezur Koridoru'nun işlerlik kazanmasıyla birlikte, ülkemiz Asya ile Avrupa arasında uzanan en istikrarlı bağlantı noktası haline gelecek" değerlendirmesinde bulundu.

Zengezur Koridoru'nun bölgeye ve Türkiye'ye sağlayacağı stratejik kazanımları vurgulayan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zengezur Koridoru sayesinde Hazar ve Akdeniz havzaları arasında yeni bir ticaret yolu açılacak. Avrasya'nın tedarik hatlarını güçlendirecek bu adım, Türkiye'yi sadece transit bir ülke değil, bölgesel kalkınma ve iş birliğinin merkez üssü haline getirecek"

"Zengezur Koridoru Orta Koridor'u destekleyecek"

Zengezur Koridoru'nun hayata geçmesiyle birlikte, Orta Koridor'un da daha güçlü işleyeceğini dile getiren Uraloğlu, "Orta Koridor'un yük taşıma kapasitesini de artıracak. Bu proje sadece demiryolu değil, aynı zamanda bölgesel uyumun, güvenliğin ve ekonomik büyümenin altyapısıdır. Türkiye, doğu ile batı arasında yalnızca bir köprü değil, bir istikrar ekseni haline geliyor" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kars-Iğdır Demiryolu Hattı'nın Temeli Atılıyor

