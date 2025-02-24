Kars Kağızman Belediyesi\'ne kayyum atandı

Ramazan Karakuş:

Bu ülkeyi geriye ortacaga götüren CHP dem gibi hizipci partiler,ya aslında ben AKP li değilim sadece bu ülkeyi eskiden paşalar çok yedi benim için bu ülkenin en büyük lideri Erdoğan ve Atatürk ki Reisimize inanıyoruz onu seviyoruz