Kars Kağızman Belediyesi\'ne kayyum atandı

Kars'ın Kağızman ilçesinin Belediye Başkanı Mehmet Alkan önceki gün 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Alkan'ın hapis cezasına çarptırılmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından bugün Kağızman Belediyesi'ne kayyum atandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Kars İli Kağızman ilçe Belediye Başkanı Mehmet Alkan'ın, Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/44 Esas sayılı dosyası kapsamında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 6 Yıl 3 Ay hapis cezası alması nedeniyle; Mehmet Alkan Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.
5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Kars Valiliğince Kağızman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" ifadesi kullanıldı.
Kağızman'a bağlı Kuruyayla köyünde 1953 yılında dünyaya gelen Mehmet Alkan, ilk ve ortaokulu Kağızman'da, liseyi Iğdır'da tamamladı. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nden mezun olan Alkan, bir süre öğretmenlik yaptı. Alkan, 2009-2014 yılları arasında Kağızman Belediye Başkanlığı yaptı.
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