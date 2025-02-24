Kars Kağızman Belediyesi'ne kayyum atandı - Son Dakika
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Politika

Kars Kağızman Belediyesi'ne kayyum atandı

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Kars'ın DEM Partili Kağızman Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Alkan'ın 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından belediyeye kayyum atandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kağızman Kaymakamı Okan Daştan'ın Belediye Başkanvekili olarak görevlendirildiği ifade edildi.

24.02.2025 07:44
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Kars'ın Kağızman ilçesinin Belediye Başkanı Mehmet Alkan önceki gün 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

BELEDİYEYE KAYYUM ATANDI

Alkan'ın hapis cezasına çarptırılmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından bugün Kağızman Belediyesi'ne kayyum atandı.

"MEHMET ALKAN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTIR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Kars İli Kağızman ilçe Belediye Başkanı Mehmet Alkan'ın, Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/44 Esas sayılı dosyası kapsamında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 6 Yıl 3 Ay hapis cezası alması nedeniyle; Mehmet Alkan Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

YERİNE KAYMAKAM OKAN DAŞTAN GÖREVLENDİRİLDİ

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Kars Valiliğince Kağızman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Kars Kağızman Belediyesi'ne kayyum atandı

MEHMET ALKAN KİMDİR?

Kağızman'a bağlı Kuruyayla köyünde 1953 yılında dünyaya gelen Mehmet Alkan, ilk ve ortaokulu Kağızman'da, liseyi Iğdır'da tamamladı. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nden mezun olan Alkan, bir süre öğretmenlik yaptı. Alkan, 2009-2014 yılları arasında Kağızman Belediye Başkanlığı yaptı.

Kars Kağızman Belediyesi\'ne kayyum atandı

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Son Dakika Politika Kars Kağızman Belediyesi'ne kayyum atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ramazan Karakuş:
    Bu ülkeyi geriye ortacaga götüren CHP dem gibi hizipci partiler,ya aslında ben AKP li değilim sadece bu ülkeyi eskiden paşalar çok yedi benim için bu ülkenin en büyük lideri Erdoğan ve Atatürk ki Reisimize inanıyoruz onu seviyoruz 3 18 Yanıtla
  • Neco Ergenc:
    Güzel.Devlet kurumları cesaretle çalışıyor. 5 9 Yanıtla
  • Cüneyt ertaç:
    her yere kayyum atasınlar kökten çözülsün bence bu iş 9 2 Yanıtla
  • Barbaros:
    kayyum niye ataniyor ki varsa belediye başkanın suçu belediye meclisi tarafından seçsin başkanı ya da yeniden seçime gidilsin daha doğru daha güzel olmaz mı 8 1 Yanıtla
  • Osman YILMAZ:
    yerinde bir karar doğru benim memleketim ne hale gelmiş 0 0 Yanıtla
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