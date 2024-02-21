Cumhur İttifakının Belediye Başkan Adayı Ötüken Senger Karslılar Tarafından Destekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhur İttifakının Belediye Başkan Adayı Ötüken Senger Karslılar Tarafından Destekleniyor

Cumhur İttifakının Belediye Başkan Adayı Ötüken Senger Karslılar Tarafından Destekleniyor

Cumhur İttifakının Belediye Başkan Adayı Ötüken Senger'i Karslılar bağrına bastı.

21.02.2024 12:59  Güncelleme: 13:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhur İttifakının Belediye Başkan Adayı Ötüken Senger'i Karslılar bağrına bastı. Seçim çalışmalarını yürüten Senger, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Ötüken Senger, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Senger, yaptığı kurum, ev ve işyeri ziyaretlerinde projelerini anlatıyor, vatandaşlardan 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçiminde destek istiyor.

Dolaştığı cadde ve sokaklarda vatandaşlar bir araya gelen Prof. Dr. Ötüken Senger'i vatandaşlarda bağrını basıyor. Senger'e sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlar, Senger ile birlikte Kars'a hizmet geleceğine inanıyor.

Cumhur İttifakı'nın adayını 'profesör ve mühendis' olmasının ayrıcalık olduğuna dikkat çeken Vatandaşlar, "Bizler inanıyor Cumhur İttifakı'nın adayı şehrime çok güzel işler yapacak. Hem profesör, hem de mühendis kimliğiyle Kars'ın Gazi Kars kimliği ile birleşecek. Kars'a çok güzel hizmetler geleceğine inanıyor ve kendisini desteliyoruz" dediler.

"Kars'ın terör ile anılması çok kötü"

Kars'ta bütün kimliklerin birlikte bir arada kardeşçe yaşadığını herkesin bir biriyle kirve ve akraba olduğunu vurgulayan vatandaşlar, Kars'ın terör ile anılmasının Kars'a, Karslılara çok büyük zarar verdiğini belirttiler.

Kars'ın bir mozaik olduğunu kaydeden vatandaşlar, "Kars bir Türkiye mozaiğidir. Burada herkes birlikte huzur içerisinde yaşıyor. Huzurumuzu kimse bozamaz. Kars'ı kimse kirli oyunlarına alet edemez. Bizler buna müsaade etmeyiz. Topraklarında binlerce şehit yatan Kars terörle anılamaz. Bizler şehrimize hizmet edilmesini istiyoruz. Bizler belediye hizmetlerinden yararlanmak istiyoruz. Bizler bir daha belediye de belirsizlik istemiyoruz. Bizler inanıyoruz ki Cumhur İttifakının gücüyle Kars hak ettiği hizmetleri alacaktır" diye konuştular.

Öte yandan vatandaşlar tarafından gösterilen ilgiden memnun olan Prof. Dr. Ötüken Senger, çalmadık kapı bırakmıyor, sokak sokak, cadde cadde dolaşan Senger'e seçim çalışmalarında Cumhur İttifakı il başkanları ve partililerde eşlik ediyor. - KARS

Kaynak: İHA

Ötüken, Kars, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhur İttifakının Belediye Başkan Adayı Ötüken Senger Karslılar Tarafından Destekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 01:04:41. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhur İttifakının Belediye Başkan Adayı Ötüken Senger Karslılar Tarafından Destekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement