Cumhur İttifakının Belediye Başkan Adayı Ötüken Senger Karslılar Tarafından Destekleniyor

Cumhur İttifakının Belediye Başkan Adayı Ötüken Senger'i Karslılar bağrına bastı. Seçim çalışmalarını yürüten Senger, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Ötüken Senger, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Senger, yaptığı kurum, ev ve işyeri ziyaretlerinde projelerini anlatıyor, vatandaşlardan 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçiminde destek istiyor.
Dolaştığı cadde ve sokaklarda vatandaşlar bir araya gelen Prof. Dr. Ötüken Senger'i vatandaşlarda bağrını basıyor. Senger'e sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlar, Senger ile birlikte Kars'a hizmet geleceğine inanıyor.
Cumhur İttifakı'nın adayını 'profesör ve mühendis' olmasının ayrıcalık olduğuna dikkat çeken Vatandaşlar, "Bizler inanıyor Cumhur İttifakı'nın adayı şehrime çok güzel işler yapacak. Hem profesör, hem de mühendis kimliğiyle Kars'ın Gazi Kars kimliği ile birleşecek. Kars'a çok güzel hizmetler geleceğine inanıyor ve kendisini desteliyoruz" dediler.
"Kars'ın terör ile anılması çok kötü"
Kars'ta bütün kimliklerin birlikte bir arada kardeşçe yaşadığını herkesin bir biriyle kirve ve akraba olduğunu vurgulayan vatandaşlar, Kars'ın terör ile anılmasının Kars'a, Karslılara çok büyük zarar verdiğini belirttiler.
Kars'ın bir mozaik olduğunu kaydeden vatandaşlar, "Kars bir Türkiye mozaiğidir. Burada herkes birlikte huzur içerisinde yaşıyor. Huzurumuzu kimse bozamaz. Kars'ı kimse kirli oyunlarına alet edemez. Bizler buna müsaade etmeyiz. Topraklarında binlerce şehit yatan Kars terörle anılamaz. Bizler şehrimize hizmet edilmesini istiyoruz. Bizler belediye hizmetlerinden yararlanmak istiyoruz. Bizler bir daha belediye de belirsizlik istemiyoruz. Bizler inanıyoruz ki Cumhur İttifakının gücüyle Kars hak ettiği hizmetleri alacaktır" diye konuştular.
Öte yandan vatandaşlar tarafından gösterilen ilgiden memnun olan Prof. Dr. Ötüken Senger, çalmadık kapı bırakmıyor, sokak sokak, cadde cadde dolaşan Senger'e seçim çalışmalarında Cumhur İttifakı il başkanları ve partililerde eşlik ediyor. - KARS
Son Dakika › Politika › Cumhur İttifakının Belediye Başkan Adayı Ötüken Senger Karslılar Tarafından Destekleniyor - Son Dakika
Akaryakıtta EPDK'nın geçtiğimiz gün duyurduğu indirim pompaya yansıdı. Bu gece itibarıyla benzin 76 kuruş, motorin ise 1 lira 10 kuruş ucuzladı. İstanbul'da benzinin litresi 40 lira 46 kuruşa Ankara'da ise 41 lira 16 kuruşa düştü. Motorin ise İstanbul'da 42 lira 4 kuruşa, Ankara'da ise 42 lira 8 kuruşa indi.
Venezuela'nın Bolivar eyaletinde kaçak işletilen Bulla Loca adlı altın madeninde göçük meydana geldi. Göçüğün heyelandan kaynaklandığı belirtilirken, faciada en az 30 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 100 kişinin toprak altında mahsur kaldığı belirtilirken, bölgeye helikopterle arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yunanistan Kupası yarı finali rövanşında tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, penaltılarda PAOK'u eleyerek finale çıktı. PAOK'un penaltı atışlarındaki son vuruşunu gerçekleştiren Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mbwana Samatta ayağının kayması nedeniyle topu dışarı attı. Kaçan golle rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Panathinaikos, finale yükselen taraf oldu.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Kurum'a eşlik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a dansöz kıyafeti fırlatıldı. Fırlatan kişi, ''Geldim, dansöz kıyafeti burada. Giydir bana'' dedi.
Merkez Bankası, Şubat ayı faiz kararını yarın saat 14.00'da açıklayacak. Piyasaların merakla beklediği faiz kararına ilişkin ekonomistler tek bir tahminde birleşti. Uzmanlar TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutacağını öngördüklerini dile getirdi.
Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni kanuna göre sağlıkta sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine çıkacak.
DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, 21 Şubat Anadil Günü'nde TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, Anayasa gereği konuşmanın Türkçe yapılması gerektiğini söylerken DEM Parti milletvekilleri oturdukları sıralara vurarak tepki gösterdi.
Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'da 7 Nisan'da oynanacak olması nedeniyle Süper Lig'te fikstür 1 hafta kaydırıldı. 32. hafta fikstürünün ileri bir tarihte oynanacağı açıklanırken, ligin bitiş tarihi de değişti. Bu kararla birlikte lig 26 Mayıs'ta bitecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?