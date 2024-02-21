Cumhur İttifakının Belediye Başkan Adayı Ötüken Senger Karslılar Tarafından Destekleniyor

Politika

Cumhur İttifakının Belediye Başkan Adayı Ötüken Senger'i Karslılar bağrına bastı. Seçim çalışmalarını yürüten Senger, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Ötüken Senger, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Senger, yaptığı kurum, ev ve işyeri ziyaretlerinde projelerini anlatıyor, vatandaşlardan 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçiminde destek istiyor.

Dolaştığı cadde ve sokaklarda vatandaşlar bir araya gelen Prof. Dr. Ötüken Senger'i vatandaşlarda bağrını basıyor. Senger'e sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlar, Senger ile birlikte Kars'a hizmet geleceğine inanıyor.

Cumhur İttifakı'nın adayını 'profesör ve mühendis' olmasının ayrıcalık olduğuna dikkat çeken Vatandaşlar, "Bizler inanıyor Cumhur İttifakı'nın adayı şehrime çok güzel işler yapacak. Hem profesör, hem de mühendis kimliğiyle Kars'ın Gazi Kars kimliği ile birleşecek. Kars'a çok güzel hizmetler geleceğine inanıyor ve kendisini desteliyoruz" dediler.

"Kars'ın terör ile anılması çok kötü"

Kars'ta bütün kimliklerin birlikte bir arada kardeşçe yaşadığını herkesin bir biriyle kirve ve akraba olduğunu vurgulayan vatandaşlar, Kars'ın terör ile anılmasının Kars'a, Karslılara çok büyük zarar verdiğini belirttiler.

Kars'ın bir mozaik olduğunu kaydeden vatandaşlar, "Kars bir Türkiye mozaiğidir. Burada herkes birlikte huzur içerisinde yaşıyor. Huzurumuzu kimse bozamaz. Kars'ı kimse kirli oyunlarına alet edemez. Bizler buna müsaade etmeyiz. Topraklarında binlerce şehit yatan Kars terörle anılamaz. Bizler şehrimize hizmet edilmesini istiyoruz. Bizler belediye hizmetlerinden yararlanmak istiyoruz. Bizler bir daha belediye de belirsizlik istemiyoruz. Bizler inanıyoruz ki Cumhur İttifakının gücüyle Kars hak ettiği hizmetleri alacaktır" diye konuştular.

Öte yandan vatandaşlar tarafından gösterilen ilgiden memnun olan Prof. Dr. Ötüken Senger, çalmadık kapı bırakmıyor, sokak sokak, cadde cadde dolaşan Senger'e seçim çalışmalarında Cumhur İttifakı il başkanları ve partililerde eşlik ediyor. - KARS