Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel 23 Nisan\'ı kutladı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile bir kutlama mesajı yayımladı. Yüksel, "hep ileriye bakan ve dünyaya örnek olmayı başaran bir Türkiye için hiç durmadan çalışacağız"
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yayımladığı mesajında şu ifadeler yer aldı:
"Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açılışının 104'üncü yılını milletçe birlik ve beraberlik içinde kutlamanın gurur, mutluluk ve coşkusunu yaşıyoruz. Tarihimizde önemli bir dönüm noktası olan 23 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin bağımsızlığını amaçlayan tüm düşünceleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında toplamış ve milli egemenliği ilan etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aynı zamanda 23 Nisan'ı, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" olarak ilan etmiş ve ülkemizin geleceğinin çocuklarımızın ellerinde şekilleneceğini teyit etmiştir.
Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza daha güzel, daha yaşanabilir bir ülke ve dünya bırakmak, onları huzur, güven ve barış ortamında geleceğe hazırlamak, herkesin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi ile mümkün olacaktır.
Bu amaca ulaşabilmek için; bilim, teknoloji, eğitim, sağlık, spor ve kültür alanlarında hep ileriye bakan ve dünyaya örnek olmayı başaran bir Türkiye için hiç durmadan çalışacağız. - İSTANBUL
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yakın zamanda büyük bir ''emekli mitingi' yapacaklarını söyledi. Özel, mülakat sorunu için gençlerle birlikte mücadele edecekleri de belirterek, ''Belki bir ‘mülakata hayır’ mitinginde buluşacağız gençlerle. Sayın Erdoğan ‘bunu çözeceğiz’ derse görüşmemizde tabi bu mitinge gerek de kalmaz'' dedi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gündemine ilişkin de Özel, ''Böyle kritik bir görüşmeden en önce daha önce bu görevi yapmış olan genel başkanlarımızın görüşlerini alacağım. Bu imkanı bulduktan sonra da Sayın Erdoğan’dan randevu talep edeceğiz. Ülkenin cumhurbaşkanı ne zaman randevu verirse ona uyarız. Randevuyu eğer Çankaya Köşkü’nde verirse çok şık olur” dedi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Adana'da uygulama yapan polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtıktan sonra, polis yakalayınca silah çekip tokat atmaya çalıştığı için tutuklanan CHP'li Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürünün, 'görev yaptırmamak için direnme', 'kasten yaralama' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından kayıtları olduğu öğrenildi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 104. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.
Washington yönetimi, İsrail ordusunun insan hakları ihlalleriyle gündemden düşmemesi üzerine Netzah Yehuda tugayına yaptırım uygulamaya hazırlanıyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı açıklamada bu konuda kararlar verdiğini belirtti. Kararın, birliğin Batı Şeria'daki insan hakları ihlalleriyle ilgili olduğu ifade edildi. İsrail ise yaptırım haberlerine tepki göstererek ambargoları reddetti ve ABD'yi eleştirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 8 ilde kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp 'Forex Yatırım ve Yüksek Kazanç' vaadiyle dolandırıcılık suçu işleyen 19 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, polise mukavemet ederek silah çeken Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü'yle ilgili gerekli adımların titizlikle atılacağını söyledi.
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