Kartal Belediyesi İşçi Maaşlarına Yüzde 65 Zam Yaptı - Son Dakika
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Politika

Kartal Belediyesi İşçi Maaşlarına Yüzde 65 Zam Yaptı

Kartal Belediyesi İşçi Maaşlarına Yüzde 65 Zam Yaptı

Kartal Belediyesi, DİSK Genel-İş ile imzaladığı ek protokol sonucunda, işçi personel maaşlarına yüzde 65 oranıyla rekor bir iyileştirme yaptı. İmzalanan ek protokol, belediye işçi personeli tarafından memnuniyetle karşılarken, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 'Hep birlikte Kartal'ı güzelleştirmeye devam edelim, biz büyük bir aileyiz' dedi.

09.02.2024 19:52  Güncelleme: 20:18
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Kartal Belediyesi, DİSK Genel-İş ile imzaladığı ek protokol sonucunda, işçi personel maaşlarına yüzde 65 oranıyla rekor bir iyileştirme yaptı. İmzalanan ek protokol, belediye işçi personeli tarafından memnuniyetle karşılarken, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Hep birlikte Kartal'ı güzelleştirmeye devam edelim, biz büyük bir aileyiz" dedi.

Kartal Belediyesi Hizmet Binası önünde gerçekleşen ek protokol imza töreninde sendika temsilcilerinin zam oranlarıyla alakalı bilgilendirme yapmasının ardından Başkan Gökhan Yüksel, bir konuşma gerçekleştirdi. Sendika temsilcilerinin yüzde 62 oranı son teklifine, yüzde 65 ile onay veren Başkan Gökhan Yüksel'in cevabı, personel tarafından coşkuyla karşılandı.

"Daha yapacak çok şey var"

"Daha yapacak çok şey var, biz büyük bir aileyiz" diyen Başkan Yüksel, "İşçi arkadaşlarımızın yaşanan ekonomik kriz sebebi ile maaşları çok eridi. Bu durumda yaptığımız görüşmelerde de arkadaşlarımızla pazarlık yapacak halimiz yok. Dolayısıyla söylemiş olduğunuz rakam aşağı da inmesin yüzde 62 demiştiniz, ama yüzde 65 olsun. Hep birlikte çalışmaya devam edelim, hep birlikte Kartal'ı güzelleştirmeye, değiştirmeye devam edelim. Daha yapacak çok işimiz var diyorum, hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Biz kocaman bir aileyiz" dedi.

Tören sonunda, belediye personeli açıklanan zam oranlarını, davul ve zurna eşliğinde doyasıya kutlayarak, Başkan Gökhan Yüksel ile hatıra fotoğrafı çektirerek karşıladı.

Ek protokol imza törenine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri, DİSK Genel İş İstanbul Anadolu Yakası 4 No'lu Şube Başkanı Hasan Kandil, sendika temsilcileri ve belediye personeli katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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