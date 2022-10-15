Kartal Belediyesi'nin 2023 performans programı ve bütçesi kabul edildi - Son Dakika
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Kartal Belediyesi'nin 2023 performans programı ve bütçesi kabul edildi

15.10.2022 15:45
Kartal Belediyesi'nin 2023 performans programı ve bütçesi kabul edildi

Kartal Belediye Meclisi, Ekim ayı 3'üncü oturumunda, 2023 yılı performans programı ve mali bütçesini görüşmek üzere toplandı.

Kartal Belediye Meclisi, Ekim ayı 3'üncü oturumunda, 2023 yılı performans programı ve mali bütçesini görüşmek üzere toplandı. Oturumda, 2023 yılı mali bütçesi, '1 milyar 890 milyon Türk Lirası olarak oy çokluğuyla kabul edildi.

Kartal Belediyesi Meclis Salonu'nda, Kartal Belediyesi Meclis Başkan Vekili Özlem Bulut başkanlığında gerçekleşen oturumda, belediye idaresi adına, performans programı ve mali bütçe ile ilgili sunum; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu tarafından gerçekleştirildi.

2023 yılı bütçesi: 1 milyar 890 milyon Türk Lirası

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu, meclis üyeleri ve katılımcılara yaptığı sunumda, belediye müdürlüklerinin faaliyetleri ve bütçeleri hakkında bilgi verdi. Aksu, yaptığı konuşmada, Kartal Belediyesi'nin; sosyal, kültürel ve kent sorunları hakkında çalışmaya devam ettiğinin altını çizerek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile birlikte Kartal'ın 30 yıllık sorunlarına çözüm bulmaya devam ettiklerini kaydetti.

Kartallıların her alanda yanında olmaya devam ettiklerini vurgulayan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı, 2019 yılından bu yana; altyapıdan, çevreye, kültürden spora kadar yapılan çalışmaların önemine dikkat çekti.

Oturumun devamında ise; Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyeleri, bütçeyle ilgili görüşlerini belirtti.

Kartal Belediyesi Meclis Başkan Vekili Özlem Bulut, oturumun sonunda 2023 yılı performans ve mali bütçesini meclis üyelerinin oylarına sundu. 2023 yılı performans ve mali bütçesi, Belediye Meclisi tarafından oy çokluğuyla kabul edildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Kartal Belediyesi, Özlem Bulut, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kartal Belediyesi'nin 2023 performans programı ve bütçesi kabul edildi - Son Dakika

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