Kartalkaya Yangını İçin İnceleme Komisyonu Kuruldu - Son Dakika
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Politika

Kartalkaya Yangını İçin İnceleme Komisyonu Kuruldu

Kartalkaya Yangını İçin İnceleme Komisyonu Kuruldu

AK Parti Milletvekili Cıngı, Kartalkaya'daki yangın için araştırma komisyonunun çalışmalara başladığını duyurdu.

14.02.2025 15:05
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Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınına ilişkin kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun üyesi AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, "Kartalkaya'daki yangın ile ilgili Komisyonumuz bundan sonra hızla çalışmalara başlayacak. İnşallah yaza kadar bir rapor çıkacaktır" dedi.

Kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun çalışmaları ile facianın tekrarının yaşanmaması için çalışmalar yapılacağını söyleyen AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, "Maalesef tekrar büyük bir esefle hatırlıyoruz yangın hadisesini. Kartalkaya'daki yangında rahmetli olan vatandaşlarımıza tekrar rahmet diliyoruz, kalanlara sabırlar diliyoruz. Çok büyük bir facia yaşadık maalesef. Bunun bir sürü boyutu var. Tedbirsizlik, kontrolsüzlük, sorumsuzluk, nereye çekebilirseniz çekebilirsiniz. Büyük bir problem. Bununla alakalı tabii devletimiz, hukuk mekanizmaları çalışıyor ama TBMM'de bir araştırma komisyonu kurulması kararlaştırıldı. Bu hafta da komisyon Mecliste onaylanarak, çalışmalarına başladı. İlk toplantıyı yaptık. Tabii burada biz bir hakim olarak suçlu ya da suçsuz deme lüksüne sahip değiliz ama genel itibarıyla burada kanunla, mevzuatla alakalı sıkıntılar var mı, tekrarını engellemek için neler yapmamız lazım, bir daha can yanmaması için hangi hususlara dikkat etmek lazım. Bunun içerisinde konaklama, otelcilik ve konaklama çeşitleri dahil olmak üzere çeşitli kuruluşların yetkilerini tekrar gözden geçirerek ve gerekiyorsa yeni kanunlar çıkartarak bu acıyı dindirmenin, en azından tekrarını engellemenin yollarını arama komisyonu bu. Çok değerli insanlar da var. Ben kış turizmini ve turizmi bilen, tecrübeli birisi olarak oradayım. Orada da Erciyes zaten komisyon üyeleri tarafından örnek gösteriliyor. Erciyes'te itfaiyenin olduğu, bir yönetimin olduğu, otellerin kalitesi gibi unsurlarda 'Sizin orada böyle şeyler yaşanmıyor' diye bize de takdirler geliyor Erciyes adına. Dolayısıyla böyle bir araştırma komisyonu önümüzde ve her hafta birkaç sefer toplanacak. Muhtemelen ön bilgileri aldıktan sonra da hadisenin vuku bulduğu otelimize de bir ziyaret gerçekleştireceğiz. Komisyon başkanımız, sözcümüz, katibimiz, kurumsal yapı, divan teşekkül etti. Bundan sonra hızla çalışmalara başlanacak" dedi.

Cıngı, yaza kadar rapor çıkabileceğini söyleyerek, "Dediğim gibi orada rahmetli olanları geri getirme şansımız yok ama en azından tekrar etmesini engelleyip, önümüzdeki yıllara turizm adına umutla bakabilmemiz için önemli bir komisyon olduğunu düşünüyoruz. İnşallah güzel neticeler ve raporlar almak için de gayret edeceğiz. Daha sorumluluk sahası konularına girilmedi. Öncelikle bu işle alakalı uzmanların davet edilip dinlenmesi gerekiyor. Bazı uzmanların komisyona sürekli olarak görevlendirilmesi gerekiyor. Bakanlıklardan yani Turizm Bakanlığı'ndan, belki Adalet Bakanlığı'ndan, belki de Çalışma Bakanlığı'ndan. Çünkü dediğim gibi çok boyutlu bir iş. Öncelikle biz briffing alıp, konuyla alakalı ve ilgili mevzuatı tarayıp, uzmanların da görüşlerini edinip olay yerini de inceledikten sonra, ki belki alternatif bazı yerleri de görme imkanımız olacak. Daha sonra da rapor yazılacak. Şu anda herhangi bir netice ya da konu gündeme gelmiş değil. Usule yönelik bir basamaklama yapıldı. Zaten komisyon 3 aylığına kuruluyor. 4 aya kadar uzatılabiliyor. Ondan sonra da rapor yazılıyor. İnşallah yaza kadar bir rapor çıkacaktır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kartalkaya Yangını İçin İnceleme Komisyonu Kuruldu - Son Dakika

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