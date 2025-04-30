Kartalkaya Yangınında Duygusal Anlar - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kartalkaya Yangınında Duygusal Anlar

Kartalkaya Yangınında Duygusal Anlar

Komisyon, yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarını dinlerken duygusal anlar yaşandı.

30.04.2025 19:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartalkaya'daki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarını dinledi. Duygusal anların yaşandığı komisyonda hayatını kaybedenlerin yakınları ve bazı milletvekilleri gözyaşlarını tutamadı.

TBMM Kartalkaya'da Bir Otelde Meydana Gelen Yangını Araştırma Komisyonu AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında toplandı. Komisyon, Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında hayatını kaybeden insanların yakınlarını dinledi. Komisyonda 28 aileden 57 kişi katıldı. Toplantı öncesi konuşan Komisyon Başkanı Altınok, "10 kamu kurumu, 7 sivil toplum kuruluşu olmak üzere 17 kurum ve kuruluştan 39 kişiyi dinledik. Bunlarla ilgili raporları ve notları aldık. Şunu açık bir yüreklik ifade edebilirim ki komisyonundaki her partide bulunan milletvekillerimiz mutlak gerçekliğin ortaya çıkartılması, sorumlu kurumların belirlenmesi, bundan sonra bu acıların tekrar yaşanmaması için üstün bir gayretle çalışmalar yaptı. Bugün ağırlayacağımız misafirlerimize sözü verdikten sonra sözlerinin hiçbir şekilde kesilmemesini istirham ediyorum. Şu hususu belirtmek isterim ki milletvekillerimizin sözünü de kesmek istemem. Ancak burada söz sırası önceliğin acılı annelere, babalara verilmesi noktasında benim de aynı kanaati paylaştığınızdan da eminim. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Biz söylerken bile zorlandığımızda siz o acıyı yaşadınız. Yüreğinizde hissettiniz. Allah sabrınızı artırsın. Allah evlatlarınızın makamını cennet etsin. Kardeşlerinizin, eşlerinizin makamını cennet etsin" dedi.

Yangında kızı ile eşini kaybeden ve yangından sağ kurtulan Hilmi Altın, "Hayatını doğru dürüst iş yapmaya adamış, çocuklarını vatana ve millete hayırlı şekilde yetiştirmek için çırpınmış, bu devlete gönül vermiş canlarımızı bu ülkeye kurban verdik. ve bu cinayette liyakatsizce iş yapanların, yapanların ellerinde hayatlarımızı bıraktık. Bu araştırma komisyonunun omuzlarında tarihi bir sorumluluk var. ve bu tarih sizleri eminim parmakla gösterecektir. Bu komisyonun çalışması bir daha bu ülkede iş ahlakından, insanlıktan, liyakat yoksunu insanların iş yapma cüretine sahip olamamasını sağlamalıdır. Biz böyle insanların sorumluluk üstlenemeyeceği bir ülke ve sizden gerçekten tarihe geçecek, emsal teşkil edecek bir çalışma ortaya koymanızı bekliyoruz. Kendinizi bizim yerimize koyarak gerçeğin adaletin ve vicdanınızın sesiyle hareket edeceğinize adımız gibi eminiz" diye konuştu.

"Otelin arazisi ibretlik bir anıta dönüşsün"

Eşinin çığlığıyla uyandığını ifade eden Altın, "Ben kızımı aldım, sen de peşimden gel' dedi. Çocuğumla fırladı gitti. Çok büyük bir dumanın koridoru kapladığını gördüm. Merdiveni bulamıyordum. Rastgele yürüdüm. Duman başımı döndürmeye başladı. Tesadüf eseri duman biraz açıldı. Köşe bir oda bulduk. Çarşafları bağlayıp 6 çocuk indirdik. Net talebimiz, hiçbir aile bir daha yaşadığımızı yaşamasın. Otel sahipleri, denetlemeyenler, görmezden gelenler, ruhsatları verenler ortaya çıkarılsın. Hak ettikleri cezalar indirimsiz uygulansın. Otelin arazisi ibretlik bir anıta dönüşsün" ifadelerini kullandı.

Yangın faciasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki Ömür Kotan'ın annesi Zeynep Kotan, "Ömür, o otele gönüllü kayak eğitmen yardımcısı olarak gitti. Benim ve babasının ona tembihi, sorumlu olacağı çocuklara çok dikkat etmesi, bir an bile gözünü onlardan ayırmamasıydı. Ömür sorumluluğunu layıkıyla yerine getirdi. Biz yangın haberini sabah yedi buçukta televizyonda izlemiş olan bir arkadaşımızdan öğrendik. Gece üçte belki de daha önce başlamış bir yangını, oğlumun kaldığı otelde çıkan yangını herkes gibi bize haberlerden duyduk" dedi.

"Biz onlara son bir kez bile sarılıp öpemedik"

Yangın faciasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki mühendis Alp Mercan'ın ablası Nihan Ece Mercan, "Kardeşim Alp Mercan ve en yakın arkadaşı Yiğit Gençbay, Kartalkaya'daki yangında, insanların hayatını kurtarmak için kendilerini feda etti. Altıncı kattaki odalarında, çok rahat bir şekilde kıyafetlerini giyerek inmişken, önce oradaki çalışmalara katıldı. Daha sonra, sadece bir çocuk, bir insan daha kurtarabilmek için o yanan tabut otele geri girdi ve biz onların bedenlerine onuncu kat dolaştık. Kimliklerini DNA testiyle teşhis edebildik ve biz onlara son bir kez bile sarılıp öpemedik" dedi.

Tüm salon gözyaşlarına boğuldu

Otel yangınında eşini ve çocuklarını kaydeden Duygu Can Sarıtaş, oğlunun son ses kaydını komisyona dinletti. Duygusal anların yaşandığı o anda hayatını kaybedenlerin yakınları ve bazı milletvekilleri gözyaşlarını tutamadı. Küçük çocuğun gönderdiği ses kaydında, "Anne seni çok seviyorum" dediği duyuldu.

Yangında hayatını kaybeden Süleyman Dayı, emekli bankacı eşi Seden Nurgül Dayı, kızları Ela ve Buse'den oluşan 4 kişilik Dayı ailesinin anneannesi, "Görünen şeylere göz kapatan insanların ben hakkımı helal etmiyorum. Zerre kadar suçu olanların cezalarını çekmelerini istiyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Kartalkaya, Politika, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Kartalkaya Yangınında Duygusal Anlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli astsubay vahşetinde ’’geride mektup bıraktılar’’ iddiası Emekli astsubay vahşetinde ''geride mektup bıraktılar'' iddiası
Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir
Trump’tan iki ülkeyi küplere bindirecek karar Biri Türkiye’nin komşusu Trump'tan iki ülkeyi küplere bindirecek karar! Biri Türkiye'nin komşusu
İngiltere ve ABD’den Husilere yönelik hava saldırısı İngiltere ve ABD'den Husilere yönelik hava saldırısı
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
ABD’nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu Hafize Gaye Erkan’ın eski patronu ABD'nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu! Hafize Gaye Erkan'ın eski patronu
Sancaktepe’de fabrika yangını Sancaktepe'de fabrika yangını
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
42 ilde FETÖ operasyonu Gizlendiği yerde böyle yakalandı 42 ilde FETÖ operasyonu! Gizlendiği yerde böyle yakalandı
Trafik cezaları değişiyor Bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek Trafik cezaları değişiyor! Bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek

06:56
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
03:59
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
03:56
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması’nı imzaladı
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması'nı imzaladı
22:08
İsrail’de yangın felaketi 5 ülkeye uluslararası yardım çağrısı yapıldı
İsrail'de yangın felaketi! 5 ülkeye uluslararası yardım çağrısı yapıldı
21:19
İşte İmamoğlu’nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı
İşte İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı
09:46
Kaçırdığı otobüsün önünü neden kestiğini anlattı: Yolda bayılmışım
Kaçırdığı otobüsün önünü neden kestiğini anlattı: Yolda bayılmışım
09:38
Ferdi Tayfur’un ardından miras kavgası devam ediyor
Ferdi Tayfur'un ardından miras kavgası devam ediyor
09:34
Altın yatırımcısı yine umduğunu bulamadı
Altın yatırımcısı yine umduğunu bulamadı
09:23
Hindistan’da otelde yangın: 15 ölü
Hindistan'da otelde yangın: 15 ölü
09:20
Borsa İstanbul operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı
Borsa İstanbul operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı
09:17
Hindistan Süper Kupası’nda arı saldırısı Hakem ölümden döndü
Hindistan Süper Kupası'nda arı saldırısı! Hakem ölümden döndü
09:11
İspanya’ya 5 saniyenin zararı çok büyük
İspanya'ya 5 saniyenin zararı çok büyük
09:09
Atilla Atasoy: Evde çırılçıplak dolaşırım, depreme de öyle yakalandım
Atilla Atasoy: Evde çırılçıplak dolaşırım, depreme de öyle yakalandım
08:59
Muğla’nın Datça ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2025 07:50:35. #7.12#
SON DAKİKA: Kartalkaya Yangınında Duygusal Anlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.