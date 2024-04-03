Antalya'nın Kaş ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Kaş Belediye Başkanlığını kazanan Erol Demirhan, düzenlenen devir teslim töreniyle görevine başladı.
Kaş Belediye Başkanlığı devir teslim töreni gerçekleştirildi. 31 Mart Yerel Seçimlerinde Kaş Belediye Başkanlığını kazanan Erol Demirhan, görevi önceki dönem Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'tan devraldı.
İlçe Seçim Kurulu'nda mazbatasını aldıktan sonra görevi devralmak üzere Kaş Belediye hizmet binasına gelen Erol Demirhan, coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı.
Burada düzenlenen törene, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, İlçe Başkanı Mehmet Vural Arıkan, Kaş Belediyesi CHP Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, partililer ve vatandaşlar katıldı. Devir teslim töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı.
Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan, törende yaptığı konuşmada uzun bir maraton sonunda neticeyi aldıklarını belirterek, "Sizlerin takdiriyle Kaş Belediye Başkanı seçildim. İnşallah biz de göreve başladığımız zaman hizmet yapmaya devam edeceğiz. Allah yardımcımız olsun" dedi.
Başkan Demirhan, önceki dönem Belediye Başkanı Ulutaş'a bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, sağlık, mutluluk ve huzur temenni etti. Konuşmaların ardından dua okundu. Demirhan ve Ulutaş, makamda karşılıklı olarak birbirlerine çiçek takdiminde bulundu. Sonrasında Demirhan, görevi önceki başkandan devraldı.
Tören, Başkan Demirhan'ın, makamında tebrikleri kabul etmesiyle sona erdi. - ANTALYA
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