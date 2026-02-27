Sağlık Bakanı Memişoğlu: "Türkiye Yüzyılı\'nda sağlıklı Türkiye olsun istiyoruz"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kastamonu'da 250 Yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. Bakanı Memişoğlu, " Türkiye Yüzyılı'nda sağlıklı Türkiye olsun istiyoruz" dedi.

Sağlık Bakanlığınca Kastamonu'da hayata geçirilen proje ile 650 milyon TL'ye ihalesi yapılan ve hizmete açılan 250 Yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin açılış töreni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

"Kastamonu'da sağlığı daha iyi noktalara getirmek için çalışıyoruz"

Törende konuşan Bakan Memişoğlu, Kastamonu'daki sağlık yatırımlarıyla ilgili bilgi vererek, "Kastamonu'da sağlık en iyi yerlere gelecek. Elimizden geldikçe Kastamonu'da sağlığı daha iyi noktalara getirmek için çalışıyoruz. Açılışını yaptığımız Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi çok büyük katkı verecek. Daha da iyilerini yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye sağlıkta dünyaya örnek oluyor. Saraçlar Mahallesi'nde semt polikliniği ihalesine çıkıyoruz. Güzel bir yer olacak. Orada sağlık hizmeti sunulacak. Bozkurt-Abana Hastanemizin de yüzde 98'ini bitirdik. Onu da yakın zamanda hizmete açacağız. Sizlere hizmet vermek için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Türkiye Yüzyılı'nda sağlıklı Türkiye olsun istiyoruz. Sağlıkta aynı zamanda üretimini, teknolojisini de yapalım istiyoruz. 1,5 milyon insanımız sağlıkta gece gündüz insanımıza hizmet etmek için çalışıyor. Ben onlarla gurur duyuyorum" dedi.

"Daday Balıdağ Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ni, özel teşebbüs ileride Kastamonu'nun ve bölgenin hizmetine sunacak yatırımlar yapacaktır"

Kastamonu'daki sağlık hizmetleriyle ilgili konuşan AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay ise, "Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bugünden itibaren daha vasıflı, daha kaliteli hizmet vermeye devam edecektir. Daday Balıdağ Göğüs Hastalıkları Hastanesi de Türkiye'nin tamamına hizmet veren oksijen seviyesi itibariyle yer seçiminin de özellikle yapılan bir hastanemizdi. Ancak burası SSK tarafından işletiliyordu, Orman Genel Müdürlüğü'nün bir arazisiydi. Daha sonra göğüs hastalıkları konusunda tıbbın gelişmesi nedeniyle devlet buradan elini çekti. Şu an orası özel teşebbüste. Devlet olarak oraya yapabileceğimiz çok fazla bir hizmet kalmadı. İnşallah özel teşebbüs orayla ilgili de ileride Kastamonu'nun ve bölgenin hizmetine sunacak yatırımlar yapacaktır" şeklinde konuştu.

"Yeni açılan hastanemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum"

AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, "Kastamonu, 19 ilçesiyle çok zor bir coğrafyaya sahip ve Türkiye'de de en yaşlı ikinci nüfusa sahip il olmamız hasebiyle de sağlık alanındaki gerçekten ihtiyaçların farkındayız ve bu alanda da bizler elbirliğiyle, istişareyle çalışmaya devam ediyoruz. Ben yeni açılan hastanemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bölgeye hizmet edecek, ülke çapında çok önemli bir hastaneyi açıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sevkleri son 6 ayda yüzde 41 oranında azalttık"

Hastaneyle ilgili bilgiler aktaran Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz da, "Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin 2022 yılında ihalesi yapılarak 2023 yılında inşaatı başlamış ve 2025 yılında inşaatı tamamlayarak 29 Aralık itibariyle hizmete başlamıştır. Hastanemiz yaklaşık 45 bin metrekare arazi üzerinde, 11 bin 270 metrekare oturum alanlı, 57 bin 500 metrekare kapalı alan olan, 600 araçlık açık ve kapalı otoparkı, 25 poliklinik odası, destek alanları, 250 yatak kapasitesiyle birlikte hem modern hem de geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının birlikte yapıldığı alt ve üst ekstremize robotuyla Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hizmetlerinin uygulanmasının gerektirdiği tüm hizmetleri yapabilen sadece ilimize değil, bölgemize hitap edebilen bir hastane konumundadır. Sayın Bakanım, Kastamonu çok zorlu bir coğrafyaya sahip. 180 kilometreye yaklaşan sahil hattı olan ama sahil ilçelerinin merkeze ulaşımı 2, 2 saat 30 dakikayı bulan bir coğrafyada yaşıyoruz. Özellikle son bir yılda ilimize tahsis edilen doktorlar, sağlık personeli, tıbbi cihaz sayesinde hastalarımıza daha iyi hizmet vermekteyiz. Sevkleri son 6 ayda yüzde 41 oranında azalttık. Bu bize verdiğimiz güçlü destek sonucu olmuştur" dedi.

Konuşmaların ardından hastanenin açılış kurdelesi kesildi. Bakan Memişoğlu, polikliniklerde tedavi gören hasta ile hasta yakınlarını ziyaret ederek, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Açılış törenine Vali Meftun Dallı, Kastamonu Emniyet Müdürü Tamer Taş, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Hastanesi Başhekimi Davut Döner de katıldı. - KASTAMONU