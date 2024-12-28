Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmeleri için Hamas heyetiyle bir araya geldi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 449 gündür devam ediyor. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas heyetiyle bir araya geldi. Al-Thani, Halil El Hayya liderliğindeki Hamas heyetiyle Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmeleriyle ilgili gelişmeleri ele aldı. - DOHA
Son Dakika › Politika › Katar'da Hamas ile Ateşkes Görüşmeleri - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?